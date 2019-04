Real Madrid heeft woensdagavond de eerste nederlaag geleden sinds Zinedine Zidane weer aan het roer staat als trainer. 'De Koninklijke' verloor met 2-1 bij Valencia. In de Serie A was Justin Kluivert met twee assists belangrijk voor AS Roma, dat gelijkspeelde, en leed Napoli een dure nederlaag.

Real kwam na 35 minuten op achterstand in Valencia. Gonçalo Guedes kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen in het strafschopgebied en passeerde doelman Keylor Navas met een strak schot in de linkerhoek.

In de tweede helft slaagde Real er niet meer in de gelijkmaker te forceren. Valencia kreeg in de slotfase zelfs nog enkele goede kansen en maakte er zeven minuten voor tijd ook 2-0 van via Ezequiel Garay, die raak kopte uit een corner. De aansluitingstreffer van Karim Benzema viel pas in de slotseconden.

Het betekende de eerste nederlaag voor Zidane in zijn tweede periode bij Real. De Fransman werd in maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Santiago Solari en won zijn eerste twee wedstrijden van Celta de Vigo (2-0) en SC Huesca (3-2).

Voor Real staat er al weken niks meer op het spel. De Madrilenen werden door Ajax uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League en staan in La Liga op grote achterstand van koploper FC Barcelona. De Catalanen hebben dertien punten meer.

Real Madrid verloor voor de eerste keer onder Zidane. (Foto: Pro Shots)

Kluivert belangrijk voor AS Roma

In de Serie A was Kluivert belangrijk voor AS Roma, dat in eigen huis niet wist te winnen van Fiorentina: 2-2. De oud-Ajacied was bij zowel de 1-1 van Nicolo Zaniolo als de 2-2 van Diego Perotti de aangever en werd in de 58e minuut gewisseld.

Rick Karsdorp mocht na 68 minuten nog zijn opwachting maken bij Roma, dat voor de derde competitiewedstrijd op rij zonder zege bleef. De Romeinen staan op de teleurstellende zevende plek met 48 punten.

Napoli verloor met 2-1 van Empoli, waardoor de landstitel voor Juventus bijna een feit is. 'De Oude Dame' koestert met nog acht speelronden te gaan een voorsprong van achttien punten op naaste belager Napoli.

Internazionale won zonder de geblesseerde Stefan de Vrij met 0-4 bij Genoa. Mauro Icardi, die in de clinch lag met de clubleiding en daardoor lange tijd niet in actie kwam, stond aan de aftrap en tekende vijf minuten voor rust voor de 0-2 door een strafschop te benutten. Voor Icardi was het zijn eerste goal van 2019.

