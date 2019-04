Ajax heeft woensdag voor minimaal één dag de koppositie veroverd in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen kinderlijk eenvoudig met 2-5 op bezoek bij FC Emmen.

Ajax stond binnen een uur al op een 0-5-voorsprong door doelpunten van Donny van de Beek, Daley Blind, David Neres (twee keer) en Klaas-Jan Huntelaar, waarna Emmen iets terugdeed dankzij een eigen treffer van Nicolás Tagliafico en Jafar Arias.

De ploeg van trainer Erik ten Hag nam door de zege de koppositie over van PSV, dat donderdag in eigen huis tegen PEC Zwolle de achterstand van één punt weer goed kan maken.

Ajax deed tegen Emmen bovendien goede zaken wat betreft het doelsaldo. De hoofdstedelingen staan nu op +71, terwijl PSV daar voorlopig ver op achterblijft met +61.

Emmen strijdt tegen degradatie. De promovendus bezet de 'onveilige' zestiende plaats, met één punt achterstand op nummer vijftien Excelsior, dat woensdag in extremis met 1-2 verloor van hekkensluiter NAC Breda.

Hakim Ziyech werd uit voorzorg op de bank gehouden. (Foto: Pro Shots)

Ziyech krijgt rust

Met Rasmus Kristensen (vervanger van geschorste Noussair Mazraoui) en Huntelaar (in plaats van de niet geheel fitte Hakim Ziyech) in de basis begon Ajax stroef aan de wedstrijd tegen Emmen, maar kwam de ploeg wel al in de negende minuut op 0-1.

Huntelaar draaide goed weg bij zijn directe tegenstander Nick Kuipers en bediende vervolgens op maat Van de Beek, voor wie het een koud kunstje was om doelman Kjell Scherpen te passeren.

Scherpen staat overigens in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax. Het uitvak liet met een spandoek met daarop de tekst 'Scherpen kakkerlak' en spreekkoren weten dat ze niet op zijn komst zitten te wachten.

Ajax oogde na de vroege 0-1 bij tijd en wijlen wat nonchalant. De bezoekers grossierden in slordig balverlies, maar Emmen slaagde er geen moment in om daarvan te profiteren.

David Neres was verantwoordelijk voor de 0-3 en de 0-5. (Foto: Pro Shots)

Ajax nog voor rust op 0-2

Toch verdubbelde Ajax nog voor rust de voorsprong. Een slim ingestudeerde vrije trap van Lasse Schöne belandde voor de voeten van Blind, die Scherpen in de korte hoek verschalkte met een fraaie dropkick.

Ajax hoefde daardoor ook in de tweede helft niet vol gas te geven, maar deed dat in het eerste kwartier wel, wat resulteerde in drie vliegensvlugge doelpunten.

Neres maakte na een fout van Scherpen bij een vrije trap van Dusan Tadic de 0-3, Huntelaar met een van richting veranderd schot de 0-4 en opnieuw Neres op aangeven van Van de Beek de 0-5.

Huntelaar vierde met zijn doelpunt een jubileum. De ervaren spits, die onlangs zijn aflopende contract met een jaar verlengde, was voor de honderdste keer trefzeker in een Eredivisie-wedstrijd van Ajax.

Ajax zakte in de slotfase naar een bedenkelijk niveau en dat zorgde ervoor dat Emmen terugkwam tot 2-5 door een merkwaardige eigen treffer van Tagliafico (keeper André Onana lette niet op bij zijn terugspeelbal) en een knal van Arias.