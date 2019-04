Manchester City heeft woensdagavond de koppositie in de Premier League heroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola was voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Cardiff City. Tottenham Hotspur won in het nieuwe stadion van Crystal Palace (2-0) en Chelsea maakte geen fout tegen Brighton & Hove Albion (3-0).

Kevin De Bruyne opende al na zes minuten de score bij Manchester City-Cardiff City. De middenvelder brak door aan de linkerkant van het strafschopgebied en verraste doelman Neil Etheridge met een hard en hoog schot in de korte hoek.

Daar bleef het lange tijd bij, waarna Leroy Sané de marge in de 44e minuut naar twee vergrootte. De Duitser schoot raak na goed terugleggen van Gabriel Jesus. Na rust kreeg City nog enkele goede kansen, maar Cardiff hield de schade beperkt.

Door de probleemloze zege mag Manchester City zich weer koploper noemen in Engeland. De 'Citizens' staan na 32 wedstrijden op tachtig punten, één meer dan Liverpool. 'The Reds' spelen vrijdag een uitwedstrijd tegen Southampton en City neemt het zaterdag op tegen Brighton.

Manchester City viert de 2-0 van Sané. (Foto: Pro Shots)

Tottenham in nieuw stadion langs Crystal Palace

Tottenham Hotspur mag zich door de overwinning op Crystal Palace de nummer drie in de Premier League noemen. Son Heung-min zorgde na 55 minuten voor de openingstreffer en Christian Eriksen maakte er tien minuten voor tijd 2-0 van. Bij Crystal Palace stond Patrick van Aanholt de hele wedstrijd in het veld.

Het was de eerste keer dat Tottenham in actie kwam in het nieuwe stadion, dat plaats biedt aan 62.062 toeschouwers. Tottenham onder 18 had eind maart de primeur en onlangs werd er ook al een wedstrijd tussen oud-spelers van de club in het nieuwe onderkomen gespeeld.

De 'Spurs' hebben nog steeds een punt meer dan Chelsea, dat met 3-0 zegevierde tegen het Brighton van Davy Pröpper. Olivier Giroud zorgde in de 38e minuut voor de openingstreffer, waarna Eden Hazard en Ruben Loftus-Cheek de marge vlak na rust naar drie vergrootten. Pröpper speelde de hele wedstrijd bij Brighton.

Chelsea heeft net als nummer vier Arsenal 63 punten, maar de 'Blues' hebben een minder goed doelsaldo en staan daarom vijfde. Manchester United bezet met 61 punten de zesde positie in de Premier League.

Het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

