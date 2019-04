Hekkensluiter NAC Breda heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. De ploeg van trainer Ruud Brood won door een doelpunt van Menno Koch in blessuretijd met 1-2 van Excelsior en boekte zo de eerste zege in ruim drie maanden.

Mounir El Hamdaoui tekende na een half uur voor de openingstreffer in het Van Donge & De Roo Stadion. Giovanni Korte trok de stand in de tweede helft gelijk, waarna Koch in de derde minuut van de blessuretijd de winnende binnenkopte.

Voor het geplaagde NAC is het pas de eerste zege van het kalenderjaar. De laatste keer dat de Brabanders een overwinning boekten in de Eredivisie was eind december 2018, toen sc Heerenveen met 4-2 werd verslagen.

NAC is door de zege bovendien dichter bij nummer zeventien FC Emmen en nummer zestien De Graafschap gekomen, die ieder vier punten meer hebben dan de 'Parel van het Zuiden'. Emmen ging woensdagavond kansloos onderuit tegen Ajax (2-5) en De Graafschap verloor dinsdag met 1-0 van FC Groningen.

Excelsior blijft op 26 punten steken, goed voor de vijftiende plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart heeft slechts één punt meer dan FC Emmen en de De Graafschap.

De spelers van NAC vieren de zege met de fans. (Foto: VI Images)

El Hamdaoui belangrijk voor Excelsior

In de openingsfase was het Excelsior dat domineerde, al leidde dat niet direct tot grote kansen voor de thuisploeg. De beste mogelijkheid was voor Ali Messaoud, maar zijn vrije trap in kansrijke positie ging over het doel van keeper Benjamin van Leer.

Na twintig minuten liet ook NAC zich wat vaker voor het vijandelijke doel zien. Greg Leigh kopte uit een corner in de handen van Alessandro Damen, die Excelsior ook vlak daarna behoedde voor de achterstand door gevaarlijke schoten van Korte en Gervane Kastaneer te keren.

Waar NAC het heft in handen leek te nemen, was het Excelsior dat na een half uur toesloeg. El Hamdaoui tikte op handige wijze een voorzet van Marcus Edwards binnen, waardoor Excelsior voor het eerst sinds 17 februari weer tot scoren kwam.

Excelsior kwam voor het eerst sinds februari tot scoren. (Foto: VI Images)

Koolwijk mist grote kans in slotfase

NAC had vlak voor rust al voor de gelijkmaker moeten tekenen, maar opnieuw was het Damen die een goal voorkwam door een inzet van Ramon Lundqvist te keren. Korte raakt daarna de buitenkant van de paal.

In de 68e minuut was de 1-1 alsnog een feit. Een voorzet van Korte werd door niemand aangeraakt en viel in de verre hoek in het doel. Na die treffer beet Excelsior wat meer van zich af. Ryan Koolwijk had de thuisploeg een kwartier voor tijd ook weer op voorsprong moeten zetten, maar zijn schot in kansrijke positie was een prooi voor Van Leer.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar NAC stelde in blessuretijd alsnog de broodnodige zege veilig. Koch kopte in blessuretijd een corner van Lundqvist binnen en bracht de spanning onder in de Eredivisie volledig terug.

