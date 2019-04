FC Utrecht heeft woensdag goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat won na een ijzersterke tweede helft met maar liefst 2-6 van VVV-Venlo.

Utrecht stond halverwege nog een op 2-1-achterstand, maar trok na rust alsnog knap aan het langste eind door vier doelpunten in de eerste 25 minuten en eentje in de slotfase.

De Domstedelingen verstevigden de vijfde plaats en verkleinden het gat met nummer drie AZ (dinsdag 2-2 uit tegen Vitesse) en nummer vier Feyenoord (donderdag thuis tegen PEC Zwolle) tot respectievelijk vijf en één punt.

De nummer drie plaatst zich rechtstreeks voor de voorrondes van de Europa League. De nummers vier tot en met zeven spelen voor één toegangsbewijs voor het tweede Europese bekertoernooi.

VVV heeft waarschijnlijk nog een paar punten nodig om zich definitief veilig te spelen. De Venlonaren hebben op dit moment acht punten voorsprong op de 'onveilige' zestiende plaats van FC Emmen, dat het later op woensdag thuis opneemt tegen Ajax.

Lars Unnerstall incasseerde zes doelpunten tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Kramer scoort voor het eerst in shirt Utrecht

Utrecht had in de eerste helft nog de nodige moeite met VVV. De thuisclub nam tot twee keer toe de leiding. Eerst via Johnatan Opoku (slecht wegwerken) en na de gelijkmaker van Riechedly Bazoer (schuiver) via Utrecht-huurling Patrick Joosten (geweldig afstandsschot).

Utrecht had in de tweede helft geen kind meer aan VVV. De fris en energiek ogende bezoekers hanteerden een hoger baltempo en dat resulteerde in vier snelle doelpunten.

Uitblinker Bazoer maakte met een fraaie krul de 2-2, Danny Post met een eigen doelpunt de 2-3, Sean Klaiber met een individuele actie de 2-4 en Sander van de Streek met een schot via de binnenkant van de paal de 2-5.

Michiel Kramer bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 2-6. De ervaren spits scoorde voor het eerst in het shirt van Utrecht door een voorzet van Klaiber eenvoudig binnen te tikken.

Lex Immers probeert de bal te veroveren. (Foto: Pro Shots)

Fortuna en ADO sluiten degradatiekraker af in gelijkspel

Fortuna Sittard en ADO Den Haag sloten later op woensdag de degradatiekraker af in een gelijkspel. De Limburgers en de Zuid-Hollanders kwamen in hun onderlinge duel in het Fortuna Sittard Stadion niet verder dan een teleurstellende 0-0.

Fortuna mocht zich de morele winnaar noemen, want de ploeg van trainer René Eijer speelde bijna een uur lang met een man minder na een rode kaart voor José Rodríguez.

Het was voor Rodríguez alweer zijn tweede rode kaart van het seizoen. De oud-speler van Real Madrid werd onlangs ook met twee keer geel uit het veld gestuurd in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-4).

Fortuna en ADO blijven respectievelijk de nummers veertien en dertien, maar liepen wel een punt uit op Emmen, waarmee het gat nu vijf punten bedraagt.

José Rodrïguez deelt een elleboogstoot uit aan Shaquille Pinas. (Foto: Pro Shots)

Oliedomme rode kaart voor Rodrïguez

In het eerste half uur waren de beste kansen voor Fortuna. Doelman Robert Zwinkels bleef echter goed op de been bij pogingen van Andrija Novakovich en Lazaros Lamprou.

In de 32e minuut moest Fortuna met tien man verder. Rodríguez deelde vlak voor de ogen van scheidsrechter Jochem Kamphuis een oliedomme elleboogstoot uit aan Shaquille Pinas, die met een masker speelde.

Daarna nam ADO het initiatief over. Topscorer Abdenasser El Khayati (naast) en Lex Immers (redding keeper Alexei Koselev) waren nog voor de rust dicht bij 0-1.

Fortuna vocht na de pauze voor wat het waard was. De promovendus kwam in de slotfase nog wel goed weg toen Erk Falkenburg tegen de lat kopte en had de pech dat Branislav Ninaj een goede mogelijkheid onbenut liet.

