FC Utrecht heeft woensdag goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat won na een ijzersterke tweede helft met liefst 2-6 van VVV-Venlo.

Utrecht stond halverwege nog een op 2-1-achterstand, maar trok na rust alsnog knap aan het langste eind door vier doelpunten in de eerste 25 minuten en eentje in de slotfase.

De Domstedelingen verstevigden de vijfde plaats en verkleinden het gat met nummer drie AZ (dinsdag 2-2 uit tegen Vitesse) en nummer vier Feyenoord (donderdag thuis tegen PEC Zwolle) tot respectievelijk vijf en één punt.

De nummer drie plaatst zich rechtstreeks voor de voorrondes van de Europa League. De nummers vier tot en met zeven spelen voor één toegangsbewijs voor het tweede Europese bekertoernooi.

VVV heeft waarschijnlijk nog een paar punten nodig om zich definitief veilig te spelen. De Venlonaren hebben op dit moment acht punten voorsprong op de 'onveilige' zestiende plaats van FC Emmen, dat het later op woensdag thuis opneemt tegen Ajax.

Bij 1-0 opvallende hoofdrol voor ballenjongen

Utrecht had in de eerste helft nog de nodige moeite met VVV. De thuisclub nam tot twee keer toe de leiding. Eerst via Johnatan Opoku (slecht wegwerken) en na de gelijkmaker van Riechedly Bazoer (schuiver) via Utrecht-huurling Patrick Joosten (geweldig afstandsschot).

Bij de 1-0 van Opoku was er een opvallende hoofdrol weggelegd voor een van de ballenjongens. Hij zorgde ervoor dat Joosten zomaar oog in oog kwam te staan met doelman David Jensen en Opoku luttele seconden later binnen kon schieten.

Utrecht had in de tweede helft geen kind meer aan VVV. De fris en energiek ogende bezoekers hanteerden een hoger baltempo en dat resulteerde in vier snelle doelpunten.

Uitblinker Bazoer maakte met een fraaie krul de 2-2, Danny Post met een eigen doelpunt de 2-3, Sean Klaiber met een individuele actie de 2-4 en Sander van de Streek met een schot via de binnenkant van de paal de 2-5.

Michiel Kramer bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 2-6. De ervaren spits scoorde voor het eerst in het shirt van Utrecht door een voorzet van Kleiber eenvoudig binnen te tikken.

