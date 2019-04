Bayern München heeft woensdagavond op spectaculaire wijze de halve finales van de DFB-Pokal bereikt. 'Der Rekordmeister' vocht zich tegen FC Heidenheim met tien man terug van een 1-2-achterstand en zegevierde na een doelpuntrijk duel met 5-4.

Bayern begon goed aan de bekerwedstrijd voor eigen publiek dankzij een rake kopbal van Leon Goretzka in de twaalfde minuut, maar vrijwel direct daarna ging het mis voor de thuisploeg. Niklas Süle kreeg een directe rode kaart na een onbeholpen sliding aan de rand van het strafschopgebied.

Heidenheim, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, profiteerde door in de eerste helft twee keer te scoren en ging met een verrassende 1-2-voorsprong de rust in. Het zag er slecht uit voor Bayern, maar de thuisploeg leek in de tweede helft orde op zaken te stellen. Thomas Müller volleerde in de 53e minuut de 2-2 binnen en drie minuten later zette Robert Lewandowski Bayern op voorsprong.

De wedstrijd leek beslist nadat Serge Gnabry uit een corner de 4-2 maakte, maar Heidenheim vocht zich door twee treffers van Robert Glatzel (laag schot en penalty) weer volledig terug in de wedstrijd. Een verlenging lonkte, maar Bayern ontkwam tien minuten voor tijd dankzij een benutte penalty van Lewandowski aan een blamage.

Later op woensdagavond nemen het Schalke 04 van Huub Stevens en Werder Bremen het tegen elkaar op in de kwartfinales (aftrap 20.45 uur). Hamburger SV en RB Leipzig zijn al zeker van een plek bij de laatste vier van het bekertoernooi.

Bayern, dat zaterdag de topper tegen koploper Borrusia Dortmund speelt, bereikte vorig seizoen de bekerfinale en verloor toen met 1-3 van Eintracht Frankfurt.