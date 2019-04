Bayern München heeft woensdagavond op spectaculaire wijze de halve finales van de DFB-Pokal bereikt. 'Der Rekordmeister' vocht zich tegen FC Heidenheim met tien man terug van een 1-2-achterstand en zegevierde na een doelpuntrijk duel met 5-4. Werder Bremen voegde zich ten koste van Schalke 04 bij de laatste vier.

Bayern begon goed aan de bekerwedstrijd voor eigen publiek dankzij een rake kopbal van Leon Goretzka in de twaalfde minuut, maar vrijwel direct daarna ging het mis voor de thuisploeg. Niklas Süle kreeg een directe rode kaart na een onbeholpen sliding aan de rand van het strafschopgebied.

Heidenheim, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, profiteerde door in de eerste helft twee keer te scoren en ging met een verrassende 1-2-voorsprong de rust in. Het zag er slecht uit voor Bayern, maar de thuisploeg leek in de tweede helft orde op zaken te stellen. Thomas Müller volleerde in de 53e minuut de 2-2 binnen en drie minuten later zette Robert Lewandowski Bayern op voorsprong.

De wedstrijd leek beslist nadat Serge Gnabry uit een corner de 4-2 maakte, maar Heidenheim vocht zich door twee treffers van Robert Glatzel (laag schot en penalty) weer volledig terug in de wedstrijd. Een verlenging lonkte, maar Bayern ontkwam tien minuten voor tijd dankzij een benutte penalty van Lewandowski aan een blamage.

Lewandowski was weer belangrijk voor Bayern. (Foto: Pro Shots)

Klaassen helpt Werder Bremen langs Schalke 04

Ook Werder Bremen plaatste zich voor de halve finales van het bekertoernooi. 'Die Werderaner' wonnen mede dankzij een doelpunt van Davy Klaassen met 0-2 bij het Schalke 04 van trainer Huub Stevens.

Oud-Vitessenaar Milot Rashica tekende in de 65e minuut voor de openingstreffer in Gelsenkirchen, waarna Klaassen er twintig minuten voor tijd ook 0-2 van maakte. De oud-Ajacied verlengde op schitterende wijze een voorzet van Ludwig Augustinsson.

Klaassen stond de hele wedstrijd in het veld bij de bezoekers, terwijl Jeffrey Bruma negentig minuten op de bank zat bij Schalke 04.

Eerder deze week plaatsten Hamburger SV en RB Leipzig zich al voor de halve finales. Bayern, dat zaterdag de topper tegen koploper Borrusia Dortmund speelt, bereikte vorig seizoen de bekerfinale en verloor toen met 1-3 van Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen won met 0-2 bij Schalke 04. (Foto: Pro Shots)

PSG simpel naar finale Coupe de France

In Frankrijk plaatste Paris Saint-Germain zich eenvoudig voor de finale van de Coupe de France. De ploeg van trainer Unai Emery was voor eigen publiek met 3-0 te sterk voor FC Nantes.

Marco Veratti opende na 29 minuten de score in het Parc des Princes. Kylian Mbappé miste twintig minuten na rust een strafschop, maar kreeg vijf minuten voor tijd een nieuwe kans en maakte toen geen fout van elf meter.

Dani Alves maakte er in blessuretijd ook nog 3-0 van voor PSG, dat de Coupe de France voor het vijfde jaar op rij kan winnen. De Parijzenaars nemen het in de finale op tegen Stade Rennes, dat dinsdagavond het Olympique Lyon van Memphis Depay uitschakelde.

In Portugal plaatste het Sporting CP van trainer Marcel Keizer zich voor de finale van het bekertoernooi. De formatie uit Lissabon won de return tegen Benfica met 1-0 en dat was na de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd precies genoeg.

De geblesseerde Bas Dost ontbrak in de selectie van Sporting, dat het in de finale van het bekertoernooi opneemt tegen FC Porto.