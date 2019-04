FC Emmen-Ajax 聽路聽

9'聽GOAL Ajax! 0-1



De Amsterdammers moesten even in de wedstrijd komen, maar openen in de negende minuut de score in Emmen. Op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar haalt Donny van de Beek van randje zestien uit en schuift de bal in de linkerhoek.