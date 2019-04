Virgil van Dijk is fit genoeg om vrijdag in actie te komen tegen zijn oude club Southampton. De Liverpool-verdediger kwam niet ongeschonden uit het gewonnen thuisduel met Tottenham Hotspur van zondag (2-1), maar mankeert volgens manager Jürgen Klopp niets.

"Alles is goed. Hij heeft deze week normaal met de groep meegetraind. Ik heb verder ook geen andere berichten gehoord van de medische staf", zei Klopp woensdag op zijn persconferentie tegen Sky Sports.

De 27-jarige Van Dijk leek zich zondag op Anfield aan zijn enkel te blesseren bij een duel met Tottenham-middenvelder Moussa Sissoko vlak voor tijd. De 26-voudig international van Oranje oogde gehavend, maar maakte de wedstrijd wel gewoon af.

Klopp was Van Dijk vooral dankbaar voor dat duel met Sissoko, want hij voorkwam zo dat Tottenham bij een 1-1-stand met twee spelers op het doel kon aflopen. "Hij stond er alleen voor, maar maakte wel precies de juiste beslissing", aldus Klopp, die Liverpool in de slotfase de winst zag pakken door een eigen goal van Toby Alderweireld.

Van Dijk raakte tegen Tottenham licht geblesseerd. (Foto: Pro Shots)

'Van Dijk is als speler én persoon belangrijk'

Voor Van Dijk wordt de uitwedstrijd tegen Southampton van vrijdag een treffen met de club waar hij tussen de zomer van 2015 en januari 2018 onder contract stond. Volgens Klopp is de oud-speler van FC Groningen en Celtic flink gegroeid sinds hij 'The Saints' begin 2018 voor Liverpool verruilde.

"Virgil heeft zichzelf verbeterd en is bij ons ook een andere speler geworden. Hij was bij Southampton ook al goed, maar alle Champions League-wedstrijden bij ons hebben hem wel geholpen in zijn ontwikkeling", aldus Klopp, die zich gelukkig prijst dat hij een speler als Van Dijk tot zijn beschikking heeft.

"Hij is zó belangrijk voor ons, niet alleen als speler maar ook als persoon. Hij maakt het hele team beter. Ik kan geen slecht woord over hem zeggen, ook al zou ik dat willen."

De wedstrijd tussen Liverpool en Southampton staat vrijdag om 21.00 uur op het programma. 'The Reds' staan eerste in de Premier League met een voorsprong van twee punten op Manchester City, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft en donderdag Cardiff City ontvangt.

