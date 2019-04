Pelé is dinsdagavond uit voorzorg opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. De 78-jarige Braziliaanse voetballegende kampt met koorts en tetanie, zo meldt de Franse zender RMC Sport.

Pelé is in Parijs vanwege enkele maatschappelijke projecten, die hij samen doet met de jeugdige Franse international Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.

De voormalig aanvaller begon zich 's avonds, toen hij was gearriveerd in zijn hotel niet lekker te voelen en werd voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis.

Pelé ligt op dit moment nog altijd in het ziekenhuis, maar de artsen benadrukken volgens RMC Sport dat zijn gezondheid niet in gevaar is.

Pelé in recente verleden al vaker opgenomen

Pelé werd in het recente verleden al vaker opgenomen in het ziekenhuis. Zo werd hij in de voorbije jaren geopereerd aan zijn wervelkolom en prostaat.

'O Rei' (De Koning) zou in augustus 2016 de olympische vlam ontsteken in het Maracana-Stadion van Rio de Janeiro, maar dat ging op het laatste moment niet door omdat hij last had van zijn heup.

Pelé leidde het Braziliaans elftal in 1958, 1962 en 1970 naar de wereldtitel. Hij is met 77 doelpunten de topschutter aller tijden van de 'Seleção'.