Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft er spijt van dat hij zondag bij het uitduel met FC Utrecht heeft verzwegen dat Steven Berghuis voor straf gepasseerd was. Berghuis baalt zelf ook van de speculatie die is ontstaan.

Van Bronckhorst liet in Utrecht weten dat de aanvaller om tactische redenen genoegen moest nemen met een reserverol. Berghuis onthulde na de wedstrijd dat hij gestraft was voor "een incident" op de training.

"Ik heb met alle goede bedoelingen geprobeerd het team te beschermen, dus maakte ik de keuze om het zo te verwoorden naar buiten toe", aldus Van Bronckhorst woensdag op zijn perspraatje.

"Achteraf is dat niet de juiste keuze geweest en daar leer ik van. Dit had voorkomen kunnen worden, maar we moeten het niet groter maken dan het is. We hebben veel andere dingen aan ons hoofd."

Van Bronckhorst liet weten dat een overtreding op de training de reden was om Berghuis aan de kant te houden in Utrecht. De Apeldoorner viel in de tweede helft wel in. De twee hebben het geschil inmiddels uitgepraat.

De gepasseerde Steven Berghuis voor het uitduel met FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Dit gaat om mijn carrière'

Berghuis baalt van de speculatie die de afgelopen dagen ontstond - er werd in de media gesproken over een vecht- of scheldpartij - en vindt dat Van Bronckhorst én hijzelf duidelijker hadden moeten zijn.

"Er wordt veel gespeculeerd, logisch. Ook door de manier waarop wij communiceerden. Ik zou de trainer nooit verrot schelden, iedereen kent mij. Ik ben soms vervelend, ben ambitieus en baal ervan hoe het nu gaat met Feyenoord", zei hij woensdag tegen RTV Rijnmond, vlak voor het persmoment van Van Bronckhorst.

"Ik heb er geen problemen mee als er wordt geschreven dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld, maar dit gaat om mij als persoon en om mijn carrière. We hadden beter moeten communiceren."

Robin van Persie ontbreekt donderdag bij Feyenoord-sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Van Persie ontbreekt tegen Heerenveen

Berghuis staat donderdag tegen sc Heerenveen vrijwel zeker weer in de basis bij Feyenoord. Robin van Persie ontbreekt juist vanwege een blessure. Van Bronckhorst hoopt dat ook zonder de aanvoerder een goed resultaat geboekt kan worden in een moeilijke periode.

"Natuurlijk is het nu teleurstelling na teleurstelling, maar we hebben nog niets verspeeld. We moeten nu wel punten pakken en de achtervolging inzetten op AZ. Daar moeten we morgen mee beginnen", zei de scheidend coach.

"Ik voel me niet machteloos door de resultaten en het is denk ik uitgesloten dat ik zelf de handdoek gooi. Het is niet de eerste keer dat ik voor een uitdaging sta bij Feyenoord en de insteek is om eruit te komen."

Feyenoord-sc Heerenveen begint donderdag om 20.45 uur. De achterstand op nummer drie AZ is vier punten, al hebben de Alkmaarders een wedstrijd meer gespeeld.

