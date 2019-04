PSV-trainer Mark van Bommel verwacht niet dat zijn ploeg donderdagavond in het thuisduel met PEC Zwolle nog last zal hebben van de teleurstelling van de nederlaag tegen Ajax van afgelopen zondag (3-1).

"We weten waar het aan lag", zei Van Bommel woensdag op zijn persconferentie. "We gaven een eigen doelpunt en een penalty weg. Voor de rest heeft Ajax niets gecreëerd. Ik vond niet dat wij slecht speelden. Natuurlijk had je acht punten los kunnen staan, maar we staan vanaf het begin van de competitie bovenaan."

De koploper uit Eindhoven heeft door de nederlaag in Amsterdam nog maar twee punten voorsprong op nummer twee Ajax. Beide ploegen moeten nog zeven wedstrijden spelen in de Eredivisie.

Ajax gaat woensdagavond al op bezoek bij FC Emmen (aftrap 20.45 uur) en neemt de koppositie bij een zege dus voor in ieder geval één dag over van PSV.

"Het maakt mij niks uit of we bovenaan staan of in de achtervolging moeten, als we aan het einde van het seizoen maar kampioen zijn", aldus Van Bommel, die niet van plan is om grote veranderingen door te voeren na de tweede competitienederlaag van het seizoen.

"Ook na de nederlaag doen we hetzelfde als we altijd doen. Natuurlijk blijft het je bij, maar dat is ook het geval bij een gelijkspel of een overwinning."

Mark van Bommel (boven, derde van links) met rechts naast hem Jaap Stam voor een oefenwedstrijd van Oranje tegen Argentinië in 2003. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel en Stam hebben regelmatig contact

De PSV-coach komt donderdag een oud-ploeggenoot tegen, want PEC-trainer Jaap Stam speelde aan het begin van deze eeuw in het Nederlands elftal regelmatig samen met Van Bommel.

"PEC is een ploeg die anders is gaan voetballen onder Stam", doelt Van Bommel op het ontslag van John van 't Schip eind vorig jaar. "Ik vind het mooi dat ik hem morgen tegenkom. Het is altijd leuk om oud-collega's weer te zien."

Stam vertelt aan De Stentor dat hij nog met enige regelmaat contact heeft met Van Bommel. "Maar morgen gunt hij ons niks en gunnen wij hem niks."

De oud-speler van PSV weet dat de Eindhovenaren donderdag uit zullen zijn op revanche. "PSV moet, de druk is er daar zeker. En dat is ook logisch als je kampioen wilt worden. Zij zullen daarom volle bak gaan. Agressief, met veel druk naar voren. Er zit een heel goed karakter in dat elftal, ze gaan er altijd voor. Wij moeten ons niet laten verrassen."

PSV tegen PEC Zwolle begint donderdag om 18.30 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel. Nick Viergever viel zondag geblesseerd uit in de tweede helft van het duel met Ajax, maar is fit genoeg om te spelen tegen PEC.

