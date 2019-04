Diego Maradona wordt mogelijk gestraft door de Mexicaanse voetbalbond. De legendarische Argentijn, die in het Noord-Amerikaanse land trainer is van Dorados de Sinaloa, heeft zich tegen de regels in uitgelaten over politiek.

"Ik wil deze overwinning opdragen aan president Nicolás Maduro en heel Venezuela", zei de 58-jarige Maradona maandag na de 2-3-zege bij Tampico Madero FC op het tweede niveau van Mexico.

Hij haalde daarbij de Verenigde Staten en president Donald Trump aan. "De yankees denken dat ze de baas over ons zijn omdat ze de grootste bom ter wereld hebben, maar dat zijn ze niet, omdat ze een tiran als president hebben."

De ethische commissie van de Mexicaanse voetbalbond heeft woensdag laten weten dat de uitspraken van Maradona onderzocht worden. Volgens de ethische code van de bond is het verboden om een politieke mening te uiten.

Maradona heeft hechte band met Venezuela

Het is niet de eerste keer dat Maradona zich uitlaat over Venezuela en president Maduro, want in januari deed hij dat al eens in een Instagram-post. Dat leidde toen niet tot een onderzoek.

'Pluisje' heeft een hechte band met Venezuela sinds Hugo Chavéz er aan de macht was. Sinds de herverkiezing van diens opvolger Maduro vorig jaar is het onrustig in het land. De oppositieleider, Juan Guaidó, heeft steun van onder meer de Verenigde Staten.

Maradona is sinds september vorig jaar trainer van Dorados. Met de club bezet hij momenteel de vierde plaats op het tweede niveau van Mexico.

De Argentijn was als trainer eerder werkzaam bij Al Wasl en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten en het Wit-Russische Dynamo Brest. Tussen 2008 en 2010 was hij bondscoach van Argentinië.