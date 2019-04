Ron de Groot, Adrie Bogers en Rogier Meijer zijn de rest van het seizoen verantwoordelijk voor het eerste elftal van NEC. Het 'driemanschap' volgt op interim-basis de dinsdag ontslagen Jack de Gier op.

NEC meldt woensdag op zijn site dat de drie trainers "op basis van volledige gelijkwaardigheid" zullen werken.

Clubicoon De Groot (59), die sinds 1993 als (assistent-)coach bij de Nijmegenaren werkt en al vier keer eerder interim-hoofdtrainer was, zal de mediazaken voor zijn rekening nemen.

"We hebben heel bewust de keuze gemaakt om deze staf vanuit de interne gelederen samen te stellen, omdat we daarin meer dan voldoende kwaliteit herbergen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik.

De Gier en zijn assistent Patrick Pothuizen moesten dinsdag vertrekken vanwege de slechte resultaten van NEC. De club die in de zomer van 2017 degradeerde uit de Eredivisie, verloor zijn laatste drie duels en staat op de zeer teleurstellende veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Bogers was al eerder hoofdtrainer van NEC

Oud-spits De Gier was pas sinds afgelopen mei in dienst van NEC. De club uit Gelderland heeft in de afgelopen zes jaar zeven trainers versleten.

Bogers is een van die zeven trainers. De voormalige verdediger was van juli tot en met december 2017 de hoofdcoach in Nijmegen, totdat hij een stapje terugdeed om plaats te maken voor Pepijn Lijnders en weer assistent-trainer werd. Dat was hij ook dit seizoen onder De Gier.

Meijer (37) was sinds medio 2017 de trainer van NEC onder 19. De Groot fungeerde de afgelopen anderhalf jaar als coach van Jong NEC.

De drie interim-trainers zitten aanstaande maandag in het uitduel met Jong PSV voor het eerst samen op de bank. Van Schaik: "De doelstelling van dit seizoen blijft uiteraard het bereiken van de play-offs, maar we beseffen goed dat dit een serieuze uitdaging gaat worden."

Laatste zeven hoofdtrainers NEC 2018-2019: Jack de Gier

2018: Pepijn Lijnders

2017: Adrie Bogers

2016-2017: Peter Hyballa

2015-2016: Ernest Faber

2014-2015: Ruud Brood

2013-2014: Anton Janssen

