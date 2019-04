Juventus-coach Massimiliano Allegri is helemaal klaar met racisme in het Italiaanse voetbal. Dinsdagavond werd een nieuw dieptepunt bereikt tijdens het uitduel van de topclub met Cagliari (0-2-zege).

Donkere spelers van Juventus werden racistisch bejegend door fans van de thuisploeg en dat bereikte een kookpunt toen Moise Kean in de 85e minuut voor 0-2 zorgde. De aanvaller werd uitgejouwd en reageerde door provocerend te juichen.

"Dit is niet goed te praten. Zoals altijd waren er idioten en normale mensen in het stadion. We moeten die idioten opsporen en ze verbannen. Daar zijn genoeg manieren voor, als we het maar echt willen", aldus Allegri.

Het Italiaanse voetbal wordt al jaren geteisterd door racisme en in 2017 waren Cagliari-fans ook al betrokken bij een incident. Destijds liep toenmalig Pescara-middenvelder Sulley Muntari van het veld nadat hij racistisch werd bejegend op Sardinië.

In december lieten een aantal toptrainers in de Serie A al weten dat er iets moest gebeuren nadat Internazionale-supporters apengeluiden maakten richting Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, het zoveelste dieptepunt.

Cagliari-voorzitter heeft niets gehoord

Tommaso Giulini, de voorzitter van Cagliari, liet na de wedstrijd tegen Juventus weten dat hij geen racistische geluiden vanaf de tribune heeft gehoord.

"Als Keans ploeg- en landgenoot Federico Bernardeschi op een dergelijke manier had gejuicht, hadden de fans op dezelfde manier gereageerd", zei hij over het juichen van Kean, die onder meer voorwerpen naar zich toe kreeg gegooid.

"Ik heb alleen gehoord dat Kean werd uitgefloten en toegeschreeuwd. Als er microfoons zijn die racistische geluiden hebben vastgelegd, is dat niet goed, maar ik zie geen reden om alle Cagliari-fans of de hele club over één kam te scheren."

Toevallig had UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin eerder op dinsdag nog laten weten dat hij wil dat scheidsrechters een wedstrijd sneller staken bij racisme. "We leven in 2019, niet honderd jaar geleden", zei de Sloveen.

Moise Kean zette Juventus op 0-2 in het uitduel met Cagliari.

Bonucci: 'Kean zat ook fout'

Keans Juventus-ploeggenoot Leonardo Bonucci baalde ook van het incident in de Sardegna Arena, maar bagatelliseerde het wel enigszins. De verdediger stipte aan dat de jonge aanvaller zelf ook fout zat met zijn manier van juichen.

"Hij weet zelf ook dat hij dat niet had moeten doen. Hij werd racistisch bejegend, maar ik denk dat beide partijen schuld hebben. Zowel Kean als de fans zaten fout", aldus de 87-voudig international van Italië.

Hij beaamde wel dat er iets moet gebeuren aan racisme in zijn land. "We weten dat we met z'n allen een voorbeeldfunctie hebben. We moeten daar allemaal in groeien, de spelers net zo goed."

Juventus, waarbij de geblesseerde Cristiano Ronaldo ontbrak, is hard op weg naar de landstitel. De voorsprong op nummer twee Napoli is achttien punten, al komt de concurrent woensdag nog in actie. 'De Oude Dame' speelt volgende week woensdag tegen Ajax in de Champions League.

