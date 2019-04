De spelers van Willem II en trainer Adrie Koster genieten van wat spits Alexander Isak momenteel laat zien. De huurling van Borussia Dortmund maakte dinsdag tegen Heracles Almelo (3-4-zege) opnieuw indruk met twee goals en twee assists.

Na elf officiële wedstrijden in het shirt van Willem II staat de teller al op elf doelpunten voor de negentienjarige Isak, die in de winterstop overkwam uit Dortmund.

"We genieten in het veld echt van hem. Op de trainingen zie je al dat hij een fantastische speler is. Hij is nog jong en we kunnen nog veel van hem genieten", zei gelegenheidsaanvoerder Vurnon Anita na de zege in Almelo bij FOX Sports.

Coach Koster sprak woorden van gelijke strekking over Isak, die in de vorige Eredivisie-speelronde tegen Fortuna Sittard drie keer uit een strafschop scoorde en de eerste speler is die vijf opeenvolgende treffers maakt voor Willem II.

"Het is lekker als je zulke spelers in je team hebt. Hij maakt het verschil", aldus Koster. "We moeten het samen doen en hij kan natuurlijk ook zo functioneren door de rest van het team, maar het is lekker dat hij zo speelt."

Alexander Isak vindt de verre hoek en zet Willem II op 0-2 tegen Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

Isak blijft bescheiden onder glansrol

De jonge Isak zelf bleef na de overwinning op Heracles vooral bescheiden onder zijn glansrol voor Willem II.

"Ik ben blij en tevreden met mijn spel. Ik profiteer van veel goede dingen die de ploeg doet. Vooral in de tweede helft domineerden we", zei de Zweed.

"Het voelt niet alsof het me heel makkelijk afgaat, maar ik zit wel in een goed ritme. Ik moet gewoon zo doorgaan. Ik blijf met beide benen op de grond en blijf werken om mijn zwakke punten te verbeteren."

Isak speelde tot dusver drie interlands voor Zweden en scoorde daarin eenmaal. Dortmund legde de lange aanvaller begin 2017 voor vijf jaar vast.

Willem II-trainer Adrie Koster. (Foto: Pro Shots)

Koster wil niet op zaken vooruitlopen

Mede dankzij Isak staat Willem II voorlopig achtste in de Eredivisie, waarmee deelname aan de play-offs om Europees voetbal realistisch is. De Tilburgers staan volgende maand bovendien tegenover Ajax in de bekerfinale.

"We doen op twee fronten mee, maar ik wil er niet te veel op vooruitlopen", aldus Koster. "We spelen niet alleen nog tegen Ajax en PSV, maar ook tegen ploegen die nog vechten tegen degradatie. We moeten gewoon iedere week onze punten pakken."

Willem II staat zaterdag in de 29e Eredivisie-speelronde in eigen huis tegenover Ajax. Een week later komt PEC Zwolle op bezoek in het Koning Willem II Stadion.

