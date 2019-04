Koploper FC Barcelona is dinsdagavond op spectaculaire wijze aan een nederlaag ontsnapt in La Liga. De Catalanen scoorden in de slotfase twee keer bij Villarreal en sleepten zo een punt uit het vuur: 4-4. In de Serie A zette Juventus een nieuwe stap richting de landstitel door Cagliari met 0-2 te verslaan.

Barcelona kende nog een uitstekend begin in Villarreal, want na zestien minuten stond het al 0-2 door doelpunten van Philippe Coutinho en Malcom. De thuisploeg maakte in de eerste helft nog de aansluitingstreffer en leek na rust de zege veilig te stellen.

Karl Toko Ekambi schoot in de vijftigste minuut de 2-2 binnen - hij verraste doelman Marc-André Ter Stegen door vanaf de zijkant op doel te schieten in plaats van een voorzet te geven - en tien minuten later maakte Vicente Iborra er ook 3-2 van.

De beslissing leek tien minuten voor tijd te vallen nadat Carlos Bacca de 4-2 binnenschoot, maar Barcelona beschikte over de langste adem. Invaller Lionel Messi schoot in de laatste minuut op schitterende wijze een vrije trap binnen en Luis Suárez maakte in de derde minuut van de blessuretijd uit een afgeslagen corner de 4-4.

Villarreal stond op dat moment al met tien man na een rode kaart voor Álvaro González (twee keer geel) in de 86e minuut. Barcelona trad niet aan in zijn sterkste opstelling, want naast Messi begonnen Ivan Rakitic en Gerard Piqué op de bank.

Atlético Madrid won eerder op dinsdag met 2-0 van Girona en bracht de achterstand op koploper Barcelona terug tot acht punten. Er staan nog acht speelronden op het programma in La Liga.

FC Barcelona ontsnapte bij Villarreal. (Foto: Pro Shots)

Juventus stap dichter bij landstitel

In de Serie A maakte Juventus geen fout bij Cagliari. Door de zege hoeft 'De Oude Dame' in de resterende acht duels nog maar tien punten te pakken om de landstitel te veroveren. De voorsprong op nummer twee Napoli is achttien punten, al heeft de achtervolger nog een duel tegoed.

Verdediger Leonardo Bonucci opende halverwege de eerste helft de score voor Juventus, dat het over een week in de kwartfinales van de Champions League opneemt tegen Ajax.

Cagliari mocht vervolgens lang blijven hopen op een goed resultaat, maar capituleerde vijf minuten voor tijd. Juventus, nog altijd zonder Cristiano Ronaldo, sloeg via Moise Kean toe. De spits stond na een voorzet van Rodrigo Bentancur op de juiste plek.

AC Milan liep eerder op de avond averij op in de jacht op een ticket voor de Champions League. Tegen Udinese, met de Nederlanders Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar in de basis, werd het 1-1.

Milan blijft vierde, maar heeft maar vier punten meer dan nummer vijf Lazio en nummer zes Atalanta. Lazio heeft bovendien twee duels minder gespeeld, Atalanta één.

De spelers van Juventus vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Memphis en Lyon stranden in bekertoernooi

In Frankrijk slaagde Memphis Depay er met Olympique Lyon niet in de finale van de Coupe de France te bereiken. De ploeg van trainer Bruno Genesio verloor in eigen huis met 2-3 van Stade Rennais.

Lyon vocht zich tot twee keer toe terug van een achterstand door treffers van Bertrand Traoré en Moussa Dembélé in de tweede helft, maar Rami Bensebaini maakte in de 81e minuut de winnende treffer voor Stade Rennais.

Memphis begon op de bank bij Lyon en kwam twintig minuten voor tijd het veld in voor Lucas Tousart. Stade Rennais neemt het in de finale op tegen Paris Saint-Germain of FC Nantes, die woensdagavond tegen elkaar spelen in Parijs.