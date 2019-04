Manchester United heeft dinsdagavond voor de tweede keer in drie Premier League-wedstrijden een nederlaag geleden. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer ging verrassend met 2-1 onderuit bij Wolverhampton Wanderers. De trefzekere Ryan Babel en Fulham verloren met 4-1 bij Watford en zijn daardoor definitief gedegradeerd.

United begon nog wel goed aan de wedstrijd in Wolverhampton, waar Scott McTominay na dertien minuten de score opende. De 22-jarige middenvelder liet doelman Rui Patrício kansloos met een hard schot in de verre hoek.

Heel lang kon United niet van die voorsprong genieten, want Diogo Jota maakte er in de 25e minuut 1-1 van na een fraaie steekpass van Raúl Jiménez. Het werd er in de tweede helft niet beter op voor United, dat vanaf de 57e minuut verder moest met tien man na een rode kaart voor Ashley Young (twee keer geel).

Voor scheidsrechter Mike Dean was het de honderdste rode kaart uit zijn loopbaan. Hij is de eerste arbiter ooit in de Premier League die zo vaak een speler uit het veld heeft gestuurd. Dean deelde op 14 april 2001 zijn eerste rode kaart uit en die ging naar Nolberto Solano bij Ipswich Town-Newcastle United (1-0).

Met een man minder moest United in de slotfase ook een tweede treffer incasseren. Chris Smalling werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een wonderbaarlijke scrimmage, waardoor 'The Red Devils' slechte zaken deden in de Premier League.

United blijft op 61 punten steken, goed voor de vijfde plek. Nummer drie Arsenal heeft drie punten meer en bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Nummer vier Tottenham Hotspur heeft net als United 61 punten en speelt woensdagavond tegen Crystal Palace.

Wolverhampton Wanderers wist United te verrassen. (Foto: Pro Shots)

Babel scoort voor gedegradeerd Fulham

Nummer negentien Fulham speelt volgend seizoen in het Championship. De ploeg van trainer Scott Parker leed bij Watford al de negende nederlaag op rij en kan in de resterende vijf speelronden niet meer aan degradatie ontkomen.

Babel zorgde voor de eretreffer op Vicarage Road. De Oranje-international tekende in de 33e minuut voor de 1-1 door de keeper te omspelen en de bal vervolgens in het doel te schuiven. Daardoor ging Fulham met een gelijke stand de rust in, maar Watford liep na rust alsnog eenvoudig weg.

Will Hughes maakte er in de 63e minuut 2-1 van, waarna Troy Deeney en Kiko de marge in het restant van de tweede helft naar drie vergrootten. Daryl Janmaat viel halverwege in bij Watford en pakte vlak daarna een gele kaart.

Babel stond aan de aftrap en werd in de 81e minuut gewisseld, terwijl Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd op de bank bleef bij Fulham. Hekkensluiter Huddersfield Town wist na afgelopen zaterdag al dat degradatie onafwendbaar is en speelt net als Fulham volgend seizoen op het tweede niveau.

Ook de nummer achttien degradeert uit de Premier League. Dat is op dit moment Cardiff City, maar Burnley, Southampton en Brighton & Hove Albion staan slechts op vijf punten afstand.

