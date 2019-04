Alexander Isak heeft Willem II naar de vierde zege op rij geleid in de Eredivisie. De Zweed was twee keer trefzeker en gaf twee assists in het doelpuntrijke uitduel met Heracles Almelo: 3-4. FC Groningen boekte thuis een nipte zege op De Graafschap: 1-0.

Isak was zelf verantwoordelijk voor de eerste twee doelpunten in het Polman Stadion. De huurling van Borussia Dortmund was vervolgens ook de aangever bij de 0-3 van Vangelis Pavlidis.

Brandley Kuwas bracht de spanning daarna terug, waarna Joey Konings er in de slotfase zelfs nog 2-3 van maakte. Een punt zat er voor de thuisploeg echter niet in, want wederom Isak stelde Marios Vrousai in staat er 2-4 van te maken. Via Adrián Dalmau werd het vlak voor tijd nog 3-4.

Mede dankzij de scoringsdrift van Isak staat de bekerfinalist achtste. De equipe van coach Adrie Koster heeft 40 punten na 28 duels en doet volop mee in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Heracles staat met 42 punten één plek hoger.

Isak loopt dankzij zijn twee doelpunten in Almelo één op één in de Eredivisie. Hij scoorde tien keer sinds hij in de winterstop werd gehaald als opvolger van de naar Dynamo Kiev vertrokken Fran Sol.

Isak was bij alle doelpunten van Willem II betrokken. (Foto: Pro Shots)

Heracles knokt zich nog knap terug

Heracles was in het eerste uur verreweg de betere ploeg. De thuisploeg kwam amper tot grote kansen, terwijl Willem II er voor rust al enkele om zeep hielp. Zo schoot Pavlidis na een voorzet van Isak tegen de lat.

Op slag van rust werd Isak door Poll Llonch vrij voor doelman Janis Blaswich gezet en hij liet de Duitser met een gedrukt schot kansloos. Dat deed hij tien minuten na rust na een fout van Lerin Duarte opnieuw, nu via de binnenkant van de paal.

Pavlidis maakte er vlak daarna zelfs 0-3 van. Na een slim doortikkertje van Isak kwam hij alleen voor Blaswich, waarna de Griek de bal in de verre hoek binnen schoot.

Heracles knokte zich in de laatste twintig minuten echter nog helemaal terug. Kuwas schoot de 1-3 binnen, waarna invaller Konings er met nog acht minuten te spelen zelfs 2-3 van maakte. Vrousai bracht de marge op aangeven van Isak vlak voor tijd weer op twee, waarna Dalmau het slotakkoord verzorgde: 3-4.

Sierhuis viert het winnende doelpunt van Gladon. (Foto: Pro Shots)

Nipte thuiszege Groningen op De Graafschap

Het duel tussen FC Groningen en De Graafschap stond niet bepaald bol van de hoogtepunten. De enige treffer van het duel werd een kwartier voor tijd gemaakt door Paul Gladon.

Door de zege klimt Groningen naar de negende plek in de Eredivisie, terwijl De Graafschap voorlaatste blijft. De ploeg van scheidend trainer Henk de Jong heeft zeven punten meer dan hekkensluiter NAC Breda, dat woensdag op bezoek gaat bij Excelsior.

De gasten hadden zeker recht op een punt, want zeker voor rust kreeg De Graafschap enkele kansen op de 0-1. Javier Vet en Charlison Benschop doken twee keer op voor doelman Sergio Padt, maar waren niet secuur in de afwerking.

Groningen leek vlak voor rust te profiteren, maar een treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Ook na rust hield het qua kansen niet over voor de thuisploeg, maar een kwartier voor tijd viel de treffer dan toch. Gladon verlengde een schot van Mike te Wierik met de zijkant van zijn voet en zette Groningen daarmee op voorsprong.

Mohamed El Hankouri, die zijn basisdebuut vierde bij Groningen, had vlak voor tijd zelfs 2-0 kunnen maken. De aanvaller schoot de bal in één keer op doel, maar raakte de paal. Diep in blessuretijd stuitte hij ook nog op doelman Nigel Bertrams.

