UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil dat scheidsrechters een wedstrijd sneller staken als spelers op het veld racistisch worden bejegend. De 51-jarige Sloveen gaat daar binnenkort bij de arbiters op aandringen.

"Op het moment dat er een wedstrijd wordt stilgelegd of zelfs helemaal wordt gestaakt, denk ik dat 90 procent van de normale mensen in het stadion die idioten een trap onder de kont willen geven. We leven in 2019, niet honderd jaar geleden", aldus Ceferin.

De UEFA-voorzitter voelt zich genoodzaakt een verklaring af te leggen vanwege meerdere racistische incidenten in de afgelopen maanden. Vorige week nog werden enkele spelers van Engeland in het EK-kwalificatieduel bij Montenegro (1-5) racistisch bejegend door het thuispubliek.

Voor de Britse international Raheem Sterling was het niet de eerste keer dit seizoen dat hij het slachtoffer werd van racisme. De aanvaller van Manchester City kreeg eind vorig jaar tijdens de uitwedstrijd tegen Chelsea op Stamford Bridge ook al racistische uitlatingen van een fan naar zijn hoofd geslingerd.

Raheem Sterling is vaker het slachtoffer van racisme. (Foto: Pro Shots)

'De intolerante mensen vormen het probleem'

Sterling riep de UEFA onlangs nog op om in te grijpen en zijn oproep is gehoord door Ceferin. "Dit is een groot probleem. Niet alleen in de Balkanlanden, maar in heel Oost-Europa. Ze zijn daar niet gewend aan immigranten, want die vertrekken om economische redenen voor een groot deel naar West-Europa."

"Aan de andere kant zie je ook in Italië en Engeland duidelijk problemen. Het zijn dus vooral de intolerante mensen die een probleem vormen, niet de landen zelf. We gaan opnieuw met de scheidsrechters in gesprek om ze te vertellen dat ze niet bang moeten zijn om in te grijpen bij racisme."

Uit diverse hoeken klinken geluiden dat de UEFA racisme in voetbalstadions harder aan moet pakken, maar Ceferin zou niet weten hoe. "Ik zie geen hardere straf dan het stadion tijdens een wedstrijd gesloten houden voor publiek, wat al vaker is gebeurd. Bij structurele misdragingen kunnen we een team of nationaal elftal uit de competitie halen, maar dat is een laatste redmiddel."