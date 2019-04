Neymar maakt woensdag na ruim twee maanden afwezigheid zijn rentree op het trainingsveld van Paris Saint-Germain. De Braziliaan is herstellende van een voetblessure.

De vedette raakte eind januari in de bekerwedstrijd tegen RC Strasbourg geblesseerd aan een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. Vorig seizoen brak Neymar hetzelfde middenvoetsbeentje.

Volgens de medische staf van Paris Saint-Germain gaat het herstel voorspoedig, waardoor hij woensdag weer voorzichtig zijn eerste stappen op het trainingsveld kan zetten. Zijn rentree in het eerste elftal laat nog even op zich wachten. De club meldt dat specialisten over twee weken nogmaals grondig onderzoek naar de blessure zullen doen.

PSG koos er eerder voor om de sterspeler niet te laten opereren, maar via een conservatieve behandeling te laten herstellen. Zijn hersteltijd werd destijds op tien weken geschat, waardoor hij precies op schema ligt.

PSG zonder Neymar onderuit in Champions League

Neymar miste onder meer de duels in de achtste finales van de Champions League met Manchester United. De formatie uit Parijs ging op dramatische wijze ten onder. Na de 0-2-zege in Engeland werd er thuis in de laatste minuut met 1-3 verloren na een discutabele strafschop.

De Braziliaan haalde na de uitschakeling hard uit naar de arbitrage op sociale media. Hij vond het "een grove schande" dat United een strafschop kreeg. De UEFA heeft hem daarvoor aangeklaagd, waardoor Neymar moet vrezen voor een schorsing.

In de competitie is PSG hard op weg naar de landstitel. De ploeg moet in de komende negen wedstrijden nog maar vijf punten pakken om zeker te zijn van het kampioenschap.

