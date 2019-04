AZ heeft dinsdagavond verzuimd de derde zege op rij te boeken in de Eredivisie. De Alkmaarders gaven op bezoek bij Vitesse een 0-2-voorsprong uit handen: 2-2.

Ron Vlaar tekende al na zeven minuten voor de openingstreffer in Arnhem, waarna de andere centrale verdediger Teun Koopmeiners er vlak voor rust ook 0-2 van maakte. Matús Bero deed direct na rust wat terug namens Vitesse en Thomas Buitink tekende een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker.

Voor Vitesse was het al de vierde wedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van trainer Leonid Slutsky wist de laatste weken ook niet te winnen van Feyenoord (1-1), Heracles Almelo (3-2) en ADO Den Haag (3-3).

Door de remise komt nummer drie AZ op vijftig punten uit 28 wedstrijden. De formatie van coach John van den Brom heeft nu vier punten meer dan nummer vier Feyenoord, dat donderdagavond sc Heerenveen ontvangt. Vitesse blijft in de subtop hangen.

AZ begon zonder de niet volledig fitte Calvin Stengs aan de wedstrijd in Arnhem, waar het dak van het stadion dicht bleef. Bij Vitesse kreeg Remko Pasveer onder de lat verrassend de voorkeur boven Eduardo. Voor Pasveer was het pas zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

De aansluitingstreffer van Bero in beeld. (Foto: Pro Shots)

Vitesse pover in eerste helft

AZ beleefde een droomstart in de matig gevulde GelreDome. Vlaar werd helemaal vrijgelaten bij een corner van Fredrik Midtsjö en kopte de bal eenvoudig in de rechterhoek. Voor de verdediger was het zijn tweede doelpunt van het seizoen nadat hij zaterdag de winnende maakte tegen FC Groningen (1-0).

Na dat spectaculaire begin was er lange tijd weinig te genieten in Arnhem. Vitesse was niet bij machte om iets te forceren en mocht van geluk spreken dat AZ onzorgvuldig met de mogelijkheden omsprong. Oussama Idrissi stuitte in de omschakeling op doelman Pasveer, die vlak daarna een ongelukkige kopbal op eigen doel van Maikel van der Werff over de lat moest tikken.

Van der Werff was in de 43e minuut ook verantwoordelijk voor de eerste serieuze kans van Vitesse, maar zijn kopbal uit een vrije trap van Martin Ödegaard ging via de lat over. AZ sloeg vlak daarna wel toe. Koopmeiners mocht aanleggen voor een vrije trap en schoot fraai via de binnenkant van de paal raak.

De rake vrije trap van Koopmeiners. (Foto: Pro Shots)

Bero brengt spanning terug

In de tweede helft kwam Vitesse een stuk beter voor de dag, geholpen door de snelle aansluitingstreffer van Bero. De middenvelder kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten na een scrimmage in het strafschopgebied en hoefde van dichtbij alleen maar zachtjes binnen te tikken.

Het was Vitesse dat vervolgens domineerde. Ödegaard kreeg in de 57e minuut al een goede kans op de gelijkmaker, maar de talentvolle Noor schoot de bal in kansrijke positie rakelings naast.

Twintig minuten voor tijd kwam AZ opnieuw heel goed weg. Vitesse leek een penalty te mogen nemen, nadat Bero aan de rand van het strafschopgebied onderuit was getrokken door Midtsjö, maar arbiter Allard Lindhout gaf na inmenging van de VAR toch een vrije trap. Ödegaard schoot de bal tegen de paal en ook in de rebound werd op miraculeuze wijze het aluminium geraakt.

Vlak nadat AZ heel dicht bij de 1-3 was - een tegendraadse kopbal van Guus Til belandde op de kruising en in de rebound stuitte Albert Gudmundsson op Pasveer - sloeg Vitesse alsnog toe via Buitink. De spits, die afgelopen weekend nog een hattrick maakte, verlengde op fraaie wijze een voorzet van Van der Werff en bezorgde Vitesse zo een punt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie