Erik ten Hag heeft nog maar eens benadrukt dat Ajax in de slotfase van het seizoen loodzware weken tegemoet gaat. De coach verwacht vooral dat er in de laatste zeven speelronden in de Eredivisie gekke dingen kunnen gebeuren.

"Elke wedstrijd is zwaar en moeilijk in deze fase van het seizoen en dan zie je vaak vreemde uitslagen. Dat is in elke competitie zo. De punten zijn nu duur", zei Ten Hag dinsdag tegen Ajax TV in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen FC Emmen van woensdag.

In de slotfase van het seizoen is Ajax nog op drie fronten actief. De huidige nummer twee in de Eredivisie is met PSV verwikkeld in de titelstrijd en wacht in de kwartfinales van de Champions League een tweeluik met Juventus.

Ajax bereikte daarnaast voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker en daarin is Willem II op 5 mei de tegenstander. Ten Hag benadrukt dan ook dat hij in de laatste anderhalve maand van het seizoen op zijn hele selectie een beroep wil doen.

"We moeten straks negen wedstrijden in 29 dagen spelen en dat kun je niet altijd met dezelfde elf spelers doen. Zeker niet in deze fase van de competitie, waarin je tegen schorsingen aan loopt. Dat betekent dat we soms in verschillende samenstellingen moeten spelen. We hebben een brede selectie nodig."

Ajax won zondag met 3-1 van concurrent PSV. (Foto: ANP)

Vervanger Mazraoui nog niet duidelijk

Ajax staat door de 3-1-zege op koploper PSV van zondag nog maar twee punten achter de Eindhovenaren en kan woensdag bij winst op Emmen de koppositie overnemen. Ten Hag moet het in Drenthe wel stellen zonder Noussair Mazraoui, die tegen PSV een rode kaart kreeg en een schorsing van twee duels moet uitzitten.

Wie de rechtsback gaat vervangen tegen Emmen, is nog niet duidelijk. "Maar we hebben daar met Rasmus Kristensen en Joël Veltman wel opties natuurlijk", aldus Ten Hag, die beseft dat het er nu om gaat draaien voor Ajax.

"We zitten in de positie dat we voor drie prijzen kunnen gaan. Dat willen we zo lang mogelijk volhouden, maar het moet uiteindelijk ook iets opleveren."

De wedstrijd tussen FC Emmen en Ajax begint woensdagavond om 20.45 uur. PSV neemt het een dag later voor eigen publiek op tegen PEC Zwolle (aftrap 18.30 uur).