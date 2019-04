NEC heeft dinsdag trainer Jack de Gier en zijn assistent Patrick Pothuizen ontslagen. De ploeg uit Nijmegen ging maandag met maar liefst 4-0 onderuit tegen Jong AZ.

Het was de derde nederlaag op rij voor NEC, dat op een zeer teleurstellende veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie staat. De club degradeerde in de zomer van 2017 uit de Eredivisie en eindigde vorig seizoen als derde in de Eerste Divisie.

"We beleven een teleurstellend seizoen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik op de website van NEC. "Na het einde van de eerste seizoenshelft hebben we met zijn allen kritisch geëvalueerd en getracht om met diverse ingrepen het tij te doen keren."

Progressie bleef echter uit onder De Gier, ziet de directeur. "Ondanks dat we er met z'n allen hard voor geknokt hebben, moeten we helaas concluderen dat het tot op heden niet is gelukt. De directie en raad van commissarissen hebben er onvoldoende vertrouwen in dat we op deze wijze de doelstelling gaan halen, namelijk het bereiken van de play-offs."

Assistent-coach Pothuizen beschikte over een aflopend contract en hij is in afwachting van de afwikkeling van zijn verbintenis ook per direct op non-actief gesteld.

De 46-jarige oud-verdediger van NEC keerde in het seizoen 2014/2015 terug als teammanager. Later werd hij assistent-trainer van zowel het eerste elftal als het beloftenteam.

Patrick Pothuizen en Jack de Gier op de training van NEC. (Foto: Pro Shots)

NEC beraadt zich over opvolging

De Gier was sinds mei vorig jaar hoofdtrainer van NEC, dat de oud-spits van de Gelderse club overnam van Almere City. Eerder was de vijftigjarige coach al jeugdtrainer en assistent-coach in het Goffertstadion.

NEC heeft in de afgelopen zes jaar zeven trainers versleten. De Gier was de opvolger van Pepijn Lijnders, die er niet in slaagde om NEC naar een terugkeer in de Eredivisie te leiden en inmiddels weer assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool is.

In de resterende zes duels in de Keuken Kampioen Divisie heeft NEC nog een kleine kans om zich voor de play-offs te plaatsen. Daarvoor zal de club vermoedelijk bij de eerste tien van de Keuken Kampioen Divisie moeten eindigen.

"De komende dagen zal de clubleiding kijken naar een nieuwe invulling voor het hoofdtrainerschap voor de rest van het seizoen", meldt NEC.

Laatste zeven hoofdtrainers NEC 2018-2019: Jack de Gier

2018: Pepijn Lijnders

2017: Adrie Bogers

2016-2017: Peter Hyballa

2015-2016: Ernest Faber

2014-2015: Ruud Brood

2013-2014: Anton Janssen

