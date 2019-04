Reinhard Grindel is dinsdag opgestapt als voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB. De voormalige politicus raakte onlangs in opspraak door een geheime betaling.

Vrijdag onthulde het Duitse tijdschrift Der Spiegel dat Grindel als voorzitter van de raad van toezicht van een dochtermaatschappij van de DFB 78.000 euro aan geheime betalingen had ontvangen.

Boulevardkrant Bild schreef bovendien dat Grindel tegen de DFB-voorschriften in een duur horloge in ontvangst had genomen van Grigori Surkis, oud-voorzitter van de Oekraïense voetbalbond.

De taken van Grindel bij de Duitse bond worden voorlopig overgenomen door vicevoorzitters Rainer Koch en Reinhard Rauball, die in een verklaring niet ingaan op details rond Grindels vertrek.

"Het vertrek van Reinhard Grindel is het gevolg van de druk die de afgelopen weken op diverse vlakken is toegenomen. Dit is ook het moment voor de DFB om een andere koers te gaan varen. Niet alleen sportief, maar ook qua positie in de samenleving", aldus Rauball.

Grindel was sinds 2016 DFB-voorzitter

De 57-jarige Grindel was sinds april 2016 voorzitter van de DFB. Daarvoor had hij namens het CDU veertien jaar lang zitting in de Bundestag. Hij was de opvolger van Wolfgang Niersbach, die eveneens na een schandaal moest vertrekken.

Niersbach wordt verdacht van een betaling van 6,7 miljoen euro aan de FIFA, die mogelijk gebruikt werd om de organisatie van het WK in 2006 binnen te halen. Hij mocht als straf één jaar lang geen enkele functie in de voetbalwereld bekleden.

In september zal bij de jaarlijkse DFB-vergadering een nieuwe voorzitter worden gekozen.