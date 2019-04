Mauro Icardi gaat na twee maanden weer spelen voor Internazionale. De spits van de Italiaanse topclub staat woensdag in de basis bij het competitieduel met Genoa, zo heeft zijn coach Luciano Spalletti dinsdag bevestigd.

De 26-jarige Icardi staat al bijna twee maanden aan de kant vanwege gesteggel met de clubleiding over een nieuw contract. Sindsdien weigerde de Argentijn, wiens aanvoerdersband werd afgenomen, in actie te komen.

"Maar morgen staat hij weer in de basis", zei Spalletti dinsdag over Icardi, die vorige maand al de training hervatte in Milaan.

"Hij heeft de juiste mentaliteit getoond, wat veel belangrijker is dan zijn fysieke staat. We zullen zien hoelang hij het volhoudt. Als het nodig is, kan hij gewisseld worden."

De laatste wedstrijd van Icardi voor Inter dateert van 9 februari. Sindsdien gebruikte de achtvoudig international ook een knieblessure als excuus om niet meer in actie te komen. Inter ontkende dat hij geblesseerd was.

Mauro Icardi is ondanks alle perikelen nog altijd geliefd bij een groot deel van de aanhang. (Foto: Pro Shots)

Icardi's vrouw speelde belangrijke rol

Wanda Nara, de vrouw én zaakwaarnemer van Icardi, speelde een belangrijke rol in het conflict met Inter. Naar verluidt wilde ze meer geld dan de club bereid was te betalen, maar is de kou inmiddels uit de lucht.

Icardi ligt nog tot medio 2021 vast bij Inter, dat hem in 2013 overnam van Sampdoria. De spits kwam tot dusver tot 210 officiële duels, waarin hij 122 keer scoorde.

Na 29 speelrondes bezet Inter, waarbij ook Stefan de Vrij onder contract staat, achter Juventus en Napoli de derde plaats in de Serie A. Het uitduel met nummer elf Genoa begint woensdag om 21.00 uur.

