Bij de halve finales in de FA Cup worden komen weekend herhalingen van eventuele VAR-momenten op grote schermen in het stadion getoond. Zo hoopt de FA meer duidelijkheid te bieden aan toeschouwers.

Zaterdag staat Manchester City tegenover Brighton & Hove Albion in de eerste halve eindstrijd op Wembley, een dag later spelen in hetzelfde stadion Watford en Wolverhampton Wanderers tegen elkaar.

"We gaan komend weekend een test uitvoeren door VAR-momenten op de grote schermen in Wembley te tonen", zegt FA-directeur Andy Ambler op de website van de Engelse bond.

"Een van de grootste kritiekpunten op de VAR is dat het vanuit het perspectief van de fans niet altijd volledig duidelijk is wat de overwegingen van de videoscheidsrechter zijn", aldus Ambler.

"Alleen als er dit weekend een beslissing van de scheidsrechter wordt herroepen door de VAR, dan tonen we een video van dat besluit op de grote schermen. We geloven dat dit helpt om duidelijkheid en transparantie te scheppen voor de fans in het stadion."

Premier League introduceert VAR pas volgend seizoen

De Premier League is een van de weinige grote competities waar nog geen VAR actief is. In november werd er al door de clubs besloten dat de video-arbitrage komend seizoen ook in de Engelse competitie zijn intrede zal doen.

Bij enkele duels in de FA Cup en de League Cup werd er dit seizoen al wel gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter.

"De FA Cup is een voorloper geweest in het testproces van de VAR in Engeland", zegt Ambler dan ook. "Dat we nu ook de videoschermen in gaan zetten, is een volgende stap in de ontwikkeling."