De KNVB heeft dinsdag opnieuw een aantal Eredivisie-duels verplaatst om Ajax meer rust te geven voor de eventuele halve finales in de Champions League. Het gaat om in totaal vijf, en mogelijk zelfs zes wedstrijden.

De wedstrijd FC Groningen-Ajax wordt vervroegd van zondag 21 april naar zaterdag 20 april (aftrap 18.30 uur). Het midweekse duel Ajax-Vitesse gaat van woensdag 24 naar dinsdag 23 april (aftrap 20.45 uur).

De KNVB wil Ajax minimaal 48 uur rust geven om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Europese wedstrijden. Daarin kan Ajax belangrijke punten verdienen voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA, op basis waarvan de startbewijzen voor de Champions League en Europa League worden verdeeld.

Drie andere duels waar Ajax niet bij betrokken is, krijgen eveneens een nieuw aanvangstijdstip. Het gaat om Feyenoord-AZ (van zaterdag 20 april van 19.45 uur naar 20.45 uur), NAC Breda-Feyenoord (woensdag 24 april van 18.30 uur naar 20.45 uur) en AZ-Heracles Almelo (dinsdag 23 april van 20.45 uur naar 19.45 uur).

Ajax speelt op 10 en 16 april in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. In een mogelijke halve finale neemt de ploeg van trainer Erik ten Hag het op tegen Manchester City of Tottenham Hotspur. Die wedstrijden worden op 30 april of 1 mei en 7 of 8 mei gespeeld.

Mogelijk ook nieuwe datum voor De Graafschap-Ajax

De KNVB meldt verder dat De Graafschap-Ajax in de 33e speelronde mogelijk al op vrijdag 26 april in plaats van zondag 28 april wordt gespeeld, als Ajax de halve finale van de Champions League haalt. Dit is bijzonder, omdat het gebruikelijk is dat alle negen duels in de laatste twee speelrondes tegelijkertijd worden gespeeld.

"We hebben in overleg met de autoriteiten zorgvuldig alle scenario's bekeken om de benodigde minimale ruimte te kunnen creëren tussen de wedstrijden die Ajax in korte tijd moet afwerken", zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen op de website van de KNVB.

"Niet als eerder met de insteek om Ajax de optimale ruimte te geven, maar in dit geval om de wedstrijden überhaupt te kunnen spelen. De vereiste ruimte tussen wedstrijden bedraagt volgens UEFA- en KNVB-bepalingen minimaal twee volle etmalen."

De KNVB overwoog om de bekerfinale tussen Ajax en Willem II op 5 mei te verplaatsen, maar ziet daarvan af. "Nadat twee serieuze opties om de bekerfinale te verzetten waren gestrand, kwamen we uit bij het huidige scenario, waarin niet alle wedstrijden uit de voorlaatste speelronde tegelijkertijd worden afgewerkt", legt Bluyssen uit. "Het liefst hadden we dit voor fans en de clubs voorkomen, maar andere opties waren er niet."

Feyenoord en FC Groningen niet blij met aanpassing

Het is de derde keer dit seizoen dat de KNVB Eredivisie-duels verplaatst om Ajax extra rust te gunnen voor wedstrijden in de Champions League. Dat leidde er zelfs toe dat PEC Zwolle zonder succes naar de arbitragecommissie van de KNVB stapte om het verplaatsen van de uitwedstrijd tegen Ajax ongedaan te maken.

Feyenoord laat dinsdag weten dat het niet gelukkig is met het veranderen van de aanvangstijdstippen. "Dit hebben we aangekaart bij de KNVB. De wijziging van het aanvangstijdstip voor het thuisduel met AZ komt op een laat moment voor seizoenkaarthouders en supporters die al losse kaarten hebben gekocht", meldt de Rotterdamse club op haar website.

"Het late tijdstip is voor onze jonge supporters bovendien ongunstig. Daarnaast zijn er ook veel supporters die nog een lange terugreis voor de boeg hebben. De KNVB heeft echter toch besloten deze wijzigingen door te voeren."

Ook FC Groningen laat weten dat het "zeer teleurgesteld" is in de KNVB. "Wij beseffen heel goed dat supporters die reeds een kaart hebben voor deze wedstrijd mogelijk gedupeerd worden", zegt algemeen directeur Hans Nijland op de website van Groningen.

"De KNVB heeft ons een aantal weken terug op de hoogte gebracht van de overweging om de wedstrijd te verplaatsen. In het algemeen belang van het Nederlands voetbal stonden wij er destijds voor open, maar wij hebben wel aangegeven dat we een eventuele verplaatsing ruim vóór de start van de vrije kaartverkoop wilden horen."