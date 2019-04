Keuken Kampioen Divisie-koploper FC Twente tilt niet te zwaar aan de verrassende 4-1-nederlaag van maandag bij RKC Waalwijk. De Enschedeërs verloren voor het eerst in ruim vier maanden in de competitie.

"Dit zijn we niet meer gewend. Het is jammer dat de reeks nu voorbij is, maar we weten wat er voor rust is gebeurd. Het is onze eigen schuld", doelde gelegenheidsaanvoerder Peet Bijen voor de camera van FOX Sports op de 2-0-ruststand.

"We moeten hier geen groot ding van maken en vrijdag weer laten zien dat we een goede ploeg zijn. We moeten niet weer zulke stomme goals om de oren krijgen en de kansen weer afmaken."

Tot maandagavond was de 2-5-thuisnederlaag tegen Jong Ajax van 30 november het laatste verlies voor FC Twente. Sindsdien werd veertien keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Bijen vond dat er tegen RKC ook minimaal een punt in zat.

"We kregen een paar goede mogelijkheden, maar voor rust kregen we wel even een klap. De 2-0-achterstand was nog wel om te buigen, en we hebben er na rust ook veel aan gedaan. Na de 3-1 was het klaar."

FC Twente-verdediger Peet Bijen onderneemt een doelpoging in het uitduel met RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

Pusic: 'Het is even wennen'

FC Twente-coach Marino Pusic baalde ook, maar wilde net als Bijen niet te dramatisch doen. "Dat het de eerste nederlaag in vier maanden is, zegt iets over onze reeks. De wijze waarop we na rust probeerden terug te komen, zegt iets over het karakter van de ploeg", zei hij.

"We hebben de wedstrijd in de eerste helft verloren, waarin we niet agressief genoeg waren. We creëerden genoeg, maar benutten onze kansen niet. De mogelijkheden waren er wel."

De 47-jarige Pusic vindt dat FC Twente vooral naar zichzelf moet kijken. "Het is een zeer ongelukkige nederlaag, die we voornamelijk aan onszelf te wijten hebben. We hadden ons moeten belonen en dat hebben we niet gedaan. We hebben van onszelf verloren."

Ondanks de nederlaag bij RKC heeft FC Twente nog een voorsprong van acht punten op concurrent Sparta Rotterdam. Er zijn nog zes speelrondes te gaan. Vrijdag komt laagvlieger FC Dordrecht op bezoek in De Grolsch Veste.

