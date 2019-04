Everton is maandagavond een onderzoek gestart naar beelden waarop te zien is dat keeper Jordan Pickford betrokken is bij een vechtpartij in het uitgaansleven. Mogelijk wacht de doelman van Engeland een straf.

De video, waarin te zien is dat de 25-jarige Pickford bij een handgemeen moet worden tegengehouden door omstanders, werd maandagavond verspreid op sociale media.

"De club is ervan op de hoogte dat een van de spelers betrokken is bij een incident. We onderzoeken de zaak", laat Everton in gesprek met de BBC weten.

Het is nog niet duidelijk of het meespelen van Pickford in de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Arsenal in gevaar is.

Pickford is duurste Britse doelman ooit

In de zomer van 2017 stapte Pickford voor ruim 28 miljoen euro over van Sunderland naar Everton, waardoor hij de duurste Britse doelman ooit is.

Tot dusver kwam Pickford tot zeventien interlands namens Engeland. Zijn meest memorabele is de kwartfinale tegen Colombia op het WK van vorig jaar, waarin hij zijn land aan de eerste zege in een strafschoppenserie ooit hielp.

Bij Everton krijgt Pickford de voorkeur boven Maarten Stekelenburg. 'The Toffees' bezetten na 32 wedstrijden de negende plek in de Premier League. Het duel met Arsenal begint zondag om 15.05 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League