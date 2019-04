Misha Salden vertrekt na dit seizoen bij FC Volendam. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft besloten om het aflopende contract van de geboren Zaandammer, die eerder dit seizoen moest stoppen als trainer en daarna als bestuurder werkzaam was, niet te verlengen.

Volendam laat in een verklaring weten dat Salden niet voorkomt in de nieuwe koers die de club wil gaan varen. "We nemen afscheid van een clubman die zijn sporen binnen de club heeft verdiend. We zijn Misha dankbaar voor zijn toewijding en inzet en wensen hem het allerbeste toe in de toekomst."

De 45-jarige Salden speelde in zijn loopbaan 141 officiële wedstrijden voor Volendam, waar hij tussen 1999 en 2004 onder contract stond. In 2014 trad hij bij de Noord-Hollandse club in dienst als hoofd jeugdopleiding en technisch manager.

Vanaf het seizoen 2017/2018 combineerde Salden de rol van technisch manager met de functie van hoofdtrainer. Hij werd in september 2018 uit die functie ontheven vanwege de teleurstellende seizoensstart van Volendam.

FC Volendam verloor maandag met 3-4 van FC Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

Ook De Koning na dit seizoen weg

Vanwege zijn staat van dienst voor de club mocht Salden bij Volendam aanblijven als technisch manager en algemeen directeur (ad interim), maar na dit seizoen komt er dus alsnog een einde aan de samenwerking.

FC Volendam bleef ook na het ontslag van Salden als trainer wisselvallig presteren en bezet momenteel de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Hans de Koning verloor maandagavond in extremis met 3-4 van FC Dordrecht.

Eerder deze maand werd al bekend dat het aflopende contract van Saldens opvolger De Koning niet wordt verlengd. Naar verluidt is Wim Jonk een van de kandidaten om volgend seizoen de hoofdtrainer van Volendam te worden.

