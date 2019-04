Koploper FC Twente heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie de eerste nederlaag geleden sinds 30 november 2018. De Tukkers verloren met maar liefst 4-1 bij subtopper RKC Waalwijk. Jong Ajax blameerde zich in eigen huis tegen SC Cambuur: 0-6.

Bij RKC-FC Twente opende Mario Bilate na dertien minuten de score in het Mandemakers Stadion door een voorzet van Dylan Seys via de vuisten van keeper Joël Drommel in het doel te koppen. Aangever Seys maakte er vlak na rust zelf 2-0 van met een van richting veranderd schot.

Aitor Cantalapiedra deed twintig minuten na rust wat terug namens Twente, maar door een ongelukkig eigen doelpunt van Ricardinho en een treffer van Darren Maatsen in de slotfase trok RKC aan het langste eind. Haris Vuckic maakte na rust nog zijn opwachting bij Twente en kwam zo voor het eerst in bijna dertien maanden in actie.

Door de ruime zege maakte RKC een einde aan de ongeslagen reeks van Twente. Na de 2-5-nederlaag tegen Jong Ajax van 30 november leed de ploeg van trainer Marino Pusic geen enkele nederlaag meer in competitieverband. Tussendoor werd Twente wel in de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door Willem II (2-3).

Naaste belager Sparta Rotterdam profiteerde optimaal van de zeldzame nederlaag van Twente door MVV Maastricht met 2-0 te verslaan. Ragnar Ache en Lars Veldwijk tekenden vlak na rust voor de doelpunten op Het Kasteel.

Hoewel Sparta het gat wist te verkleinen, staat Twente nog altijd comfortabel aan kop in de Eerste Divisie. De formatie uit Enschede koestert met nog zes wedstrijden te gaan een voorsprong van acht punten op de Rotterdammers.

De spelers van RKC vieren een treffer. (Foto: Pro Shots)

Jong Ajax blameert zich tegen Cambuur

Jong Ajax liet zich van zijn slechtste kant zien in de thuiswedstrijd tegen Cambuur, want de club uit Leeuwarden was met maar liefst 0-6 te sterk op sportpark De Toekomst.

Vijf van de treffers vielen al in de eerste helft en kwamen op naam van oud-Ajacied Sam Hendriks (twee), Nigel Robertha (twee) en Matthew Steenvoorden. Doelman Dominik Kotarski ging bij de 0-1 en de 0-5 van Hendriks op knullige wijze in de fout. Steenvoorden kopte in de 68e minuut ook nog de 0-6 binnen.

Bij Jong Ajax begonnen meerdere spelers in de basis die dit seizoen al minuten maakten in de hoofdmacht. Aanvoerder Perr Schuurs, Ryan Gravenberch en Václav Cerny stonden de hele wedstrijd in het veld, terwijl Jurgen Ekkelenkamp in de slotfase werd gewisseld.

Go Ahead Eagles verloor verrassend in eigen huis van Telstar (2-3), terwijl FC Den Bosch tegen Jong PSV (3-1) voor het eerst sinds 8 maart een competitiezege boekte. Jong AZ zorgde voor een verrassing door NEC met 4-0 te verslaan.

Roda JC versloeg Jong FC Utrecht (2-1), FC Dordrecht won het spektakelstuk tegen FC Volendam (3-4), FC Eindhoven was te sterk voor TOP Oss (2-1) en Almere City boekte een eenvoudige thuiszege op Helmond Sport (3-0).

Cambuur boekte een monsterzege bij Jong Ajax. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie