Eloy Room vertrekt na dit seizoen bij PSV. De Eindhovenaren hebben besloten het aflopende contract van de dertigjarige doelman niet te verlengen.

Zijn zaakwaarnemer Khalid Sinouh laat maandag aan het Eindhovens Dagblad weten dat de eenjarige optie in de verbintenis van Room niet wordt gelicht. De goalie zou zelf ook graag willen vertrekken, omdat hij weer wekelijks wil spelen.

Room staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij PSV, dat hem destijds overnam van Vitesse. Bij de Eindhovenaren verloor Room de concurrentiestrijd met Jeroen Zoet, die ook dit seizoen onder trainer Mark van Bommel weer de eerste doelman is.

Door zijn rol als tweede keeper speelde Room in twee seizoenen nog maar vijf officiële wedstrijden voor PSV, waarvan drie Eredivisie-duels en twee TOTO KNVB Beker-wedstrijden. Dit seizoen kwam de international van Curaçao nog geen enkele keer in actie in de competitie.

Room vertrekt na dit seizoen bij PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV haalde met Unnerstall al vervanger Room

Ook volgend seizoen had Room amper uitzicht op speeltijd gehad, aangezien PSV afgelopen zomer Lars Unnerstall contracteerde. De Duitse doelman speelt op dit moment op huurbasis voor VVV-Venlo en moet volgend seizoen de concurrentiestrijd met Zoet aangaan.

Room was in het tenue van Vitesse (2008-2017) een stuk succesvoller. Bij de Arnhemmers kwam de in Nijmegen geboren keeper tot 155 officiële duels. In het seizoen 2013/2014 speelde Room nog een jaar op huurbasis voor Go Ahead Eagles.

PSV gaat na 27 speelronden nog altijd aan kop in de Eredivisie, al bedraagt de voorsprong van de regerend kampioen op naaste belager Ajax na de verloren topper van zondag (3-1) nog maar uit twee punten. PSV speelt donderdag een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie