De spelers van Bolton Wanderers hebben besloten om uit protest voorlopig niet te trainen, melden Britse media maandag. Ze zijn boos omdat zij, de technische staf en andere medewerkers van de Championship-club hun salaris van maart nog niet hebben ontvangen.

De club Bolton Wanderers verkeert al maanden in onzekerheid door een mogelijke overname. Om die reden werden de salarissen van februari later uitbetaald, maar nu hebben de spelers en staf ook hun loon over maart nog niet gekregen.

De spelers zijn het nu zat en stappen niet meer het trainingsveld op totdat iedere medewerker van de club zijn of haar salaris heeft gekregen. Ze zouden bovendien boos zijn, omdat de selectie niet goed genoeg wordt geïnformeerd over de gang van zaken rondom de overname.

Eigenaar Ken Anderson wil de club al een tijdje verkopen. Hij was in februari dicht bij een akkoord met een consortium onder leiding van zakenman Parminder Basran, maar die onderhandelingen liepen op het laatste moment alsnog stuk.

Bolton speelde in 2012 nog in Premier League

Anderson liet de selectie en de staf eind maart weten dat hij opnieuw een partij - naar verluidt voormalig Watford-eigenaar Laurence Bassini - heeft gevonden die Bolton wil overnemen. Volgens Anderson ligt er een principeakkoord en zou er aan het einde van de maand witte rook komen, maar er is nog altijd niks rond.

Bolton degradeerde in het seizoen 2011/2012 uit de Premier League en wist daarna niet meer terug te keren op het hoogste niveau. In het seizoen 2015/2016 zakten 'The Trotters' zelfs af naar de League One, het derde niveau.

Bolton staat momenteel op de 23e en voorlaatste plek in het Championship met 32 punten. De club heeft vier punten minder dan nummer 22 Rotherham United en vijf minder dan nummer 21 Millwall. De onderste drie ploegen degraderen naar de League One.

Met Yanic Wildschut staat er op dit moment één Nederlander onder contract bij Bolton. De 27-jarige aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van Norwich City. Hij speelde tot dusver zestien competitieduels voor Bolton, waarin hij twee keer scoorde.