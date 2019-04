Ajacied Noussair Mazraoui is voor twee wedstrijden, plus één voorwaardelijk, geschorst voor zijn rode kaart van zondag in de topper tegen PSV (3-1-zege).

Mazraoui kreeg in de Johan Cruijff ArenA na 57 minuten rood voor een wilde trap tegen het hoofd van PSV-verdediger Angeliño.

Scheidsrechter Björn Kuipers gaf de rechtsback in eerste instantie geel, maar na tussenkomst van de VAR moest Mazraoui van het veld.

De verdediger, die maandag officieel zijn handtekening zette onder een nieuw contract tot medio 2022, mist de uitwedstrijden tegen FC Emmen (woensdag) en Willem II (zaterdag).

Mazraoui ook geschorst in Champions League

Mazraoui is vanwege zijn gele kaart in het uitduel met Real Madrid (1-4-zege) ook geschorst voor de heenwedstrijd tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League, die volgende week woensdag op het programma staat.

Joël Veltman lijkt de logische vervanger voor Mazraoui, die dit seizoen pas twee competitieduels miste.

Ajax heeft door de zege op PSV nog maar twee punten achterstand op de koploper. De Eindhovenaren nemen het donderdag in de 28e speelronde thuis op tegen PEC Zwolle.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie