Steve McClaren is maandag na minder dan een jaar vertrokken bij Queens Park Rangers. De oud-trainer van FC Twente pakte dit kalenderjaar slechts zes punten met de club uit het Championship.

"Steven heeft ongelooflijk hard gewerkt bij de club", zegt technisch directeur Les Ferdinand op de site van QPR. "Maar we zijn plannen aan het maken voor volgend seizoen en hadden het gevoel dat een verandering nu noodzakelijk was, in plaats van aan het einde van het seizoen."

De 57-jarige McClaren tekende vorig jaar mei een contract voor twee jaar bij QPR, dat in het seizoen 2014/2015 degradeerde uit de Premier League en sindsdien met financiële problemen kampt.

De club uit Londen eindigde de afgelopen seizoenen als twaalfde (2015/2016), achttiende (2016/2017) en zestiende (2017/2018) in het Championship, het op een na hoogste niveau in Engeland. Momenteel staat de ploeg zeventiende, met nog zeven wedstrijden te gaan.

"Het is algemeen bekend dat we in een overgangsperiode zitten nu we er hard aan werken om de club weer financieel stabiel te maken", aldus CEO Lee Hoos. "Dat brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld competitief blijven terwijl we bezuinigen op de salarissen."

Assistent John Eustace neemt als interim-manager de taken van McClaren voorlopig over.

McClaren werd landskampioen met Twente

McClaren begon zijn trainersloopbaan in 2001 bij Middlesbrough. Zijn goede werk in North Yorkshire leverde hem vijf jaar later de positie van bondscoach van Engeland op, maar dat werd geen succes.

De wereldkampioen van 1966 wist zich niet te plaatsen voor het EK van 2008, waarna McClaren ontslagen werd. Hij revancheerde zich vervolgens bij FC Twente, dat hij in 2010 naar de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis leidde.

De Engelse trainer had vervolgens minder succes in periodes bij VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, opnieuw FC Twente, Derby County, Newcastle United en nogmaals Derby County. Zijn tijd bij QPR beëindigt McClaren met zestien zeges, negen remises en 21 nederlagen.