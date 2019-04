Juventus-trainer Massimiliano Allegri heeft maandag toegegeven dat het niet makkelijk wordt om Cristiano Ronaldo klaar te stomen voor het eerste Champions League-duel met Ajax, maar de Italiaan houdt hoop dat hij zijn sterspeler kan opstellen.

"Ronaldo werkt hard aan zijn herstel en we hopen dat hij erbij is tegen Ajax. Het wordt moeilijk, maar we doen er alles aan. Je moet vertrouwen houden", aldus Allegri maandag op zijn persconferentie voor het Serie A-duel van dinsdag bij Cagliari.

De 34-jarige Ronaldo liep vorige week maandag in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië (1-1) een lichte spierblessure in zijn rechterbovenbeen op. Hij sloeg afgelopen zaterdag de competitiewedstrijd tegen Empoli (1-0-zege) over en zal er ook tegen Cagliari niet bij zijn.

Juventus speelt op woensdag 10 april in Amsterdam de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax. Zes dagen later is de return in Turijn.

Ronaldo werd maandag wederom onderzocht door de medische staf van Juve. "Zijn been was alweer een stuk beter dan eind vorige week", zei Allegri. "Er zijn nog negen dagen te gaan, dus we hebben nog tijd om samen alles te evalueren. Maar het is logisch dat we voorzichtig moeten zijn en de voor- en nadelen moeten afwegen."

Meer blessurezorgen voor Juventus

Ronaldo is zeker niet het enige blessuregeval bij Juventus. Aanvaller Paulo Dybala kreeg zaterdag in de warming-up voor het duel met Empoli last van zijn kuit. "Dybala wordt vandaag onderzocht", wilde Allegri nog weinig kwijt over de kansen van de Argentijn om te spelen tegen Ajax.

Buitenspeler Douglas Costa staat sinds begin februari aan de kant met een hamstringblessure, maar volgens Allegri zou de Braziliaan fit moeten zijn voor de eerste wedstrijd tegen Ajax. De trainer hoopt dat middenvelder Sami Khedira, bij wie eind februari hartritmestoornissen werden geconstateerd, zaterdag tegen AC Milan weer mee kan doen.

Allegri denkt dat aanvaller Juan Cuadrado (knieblessure) over zeven tot tien dagen terugkeert op het trainingsveld. Tweede keeper Mattia Perin kampt met een schouderblessure en is een twijfelgeval voor het duel met Ajax.

Middenvelder Leonardo Spinazzola (knieblessure) is waarschijnlijk vijftien dagen uitgeschakeld, terwijl verdediger Andrea Barzagli is teruggekeerd op de training.

