Koploper PSV raakt niet in paniek na de 3-1-nederlaag van zondag op bezoek bij nummer twee Ajax. De Eindhovenaren zagen de voorsprong op de Amsterdammers slinken tot slechts twee punten, met nog zeven speelrondes voor de boeg.

"We zijn op dit moment zeker teleurgesteld, omdat iedereen wel aanvoelt dat er meer inzat", zegt Nick Viergever, die Ajax afgelopen zomer voor PSV verruilde en voor het eerst sinds zijn vertrek in actie kwam in de Johan Cruijff ArenA.

"Maar we moeten nu weer verder. We moeten niet opeens rare dingen denken of roepen. We moeten de dingen blijven doen die we met elkaar hebben afgesproken. Dat hebben we tegen Ajax ook gedaan. Dat kunnen we onszelf niet verwijten."

PSV liet zondag na de genadeklap uit te delen in de titelstrijd. De bezoekers stonden ruim een half uur met een man meer op het veld (Noussair Mazraoui kreeg rood voor een gevaarlijke charge op Angeliño), maar slaagden er niet in daarvan te profiteren.

"Ik kan onmogelijk teleurgesteld zijn als je ziet hoe we hebben gespeeld. Maar natuurlijk ben ik dat wel over het resultaat.", aldus Pablo Rosario, die een goede kans op de 1-2 liet liggen.

"We hebben ook tegen Ajax laten zien waar we toe in staat zijn als team. Ik denk dat we niemand iets kunnen verwijten."

Zoet schuldbewust over eigen doelpunt Schwaab

Jeroen Zoet trok deels het boetekleed aan voor de tweede competitienederlaag van PSV dit seizoen. De doelman vond dat hij niet vrijuit ging bij het eigen doelpunt van Daniel Schwaab, die de bal na een voorzet van Hakim Ziyech vlak voor zijn handen wegtikte en zo verantwoordelijk was voor de 1-0.

"Ik dacht dat ik de bal rustig kon pakken. Daniel zat goed aan de binnenkant en Tadic kon er met geen mogelijkheid bij. Ik denk dat hij mij niet zag. Dat mag je wel een geval van miscommunicatie noemen, ja", vertelt hij.

"Maar goed, we zijn nog steeds koploper. We staan vanaf speelronde drie bovenaan met twee punten voorsprong op Ajax en dat is in speelronde 27 nog steeds het geval. Dat moeten we zien vast te houden."

PSV en Ajax vervolgen de titelrace al over een paar dagen tegen respectievelijk PEC Zwolle (donderdag, thuis) en FC Emmen (woensdag, uit) en komen aankomend weekend in actie tegen Vitesse (zondag, uit) en Willem II (zaterdag, uit).

De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft als voordeel dat het zich de komende maanden alleen op de competitie hoeft te richten, terwijl Ajax nog actief is in de Champions League (in de kwartfinales tegen Juventus) en in de bekerfinale staat (tegen Willem II).