Ajax is na de 3-1-zege van zondag in eigen huis op PSV weer vol vertrouwen dat de landstitel veroverd kan worden. De spelers beseffen wel dat ze de kansen op het kampioenschap niet in eigen hand hebben.

"Het enige wat wij kunnen doen is de druk er vol op houden. Wij moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen en dan is het te hopen dat PSV nog een misstap begaat", zegt Daley Blind, die de negentig minuten volmaakte in de enerverende topper in de Johan Cruijff ArenA.

Zijn ploeggenoot Lasse Schöne, die na een uur gewisseld werd voor Joël Veltman, heeft goede hoop dat PSV in de laatste zeven speelronden nog een keer puntenverlies lijdt.

"Het maakt mij niet uit in welke wedstrijden ze dat doen, als ze het ten minste nog maar minimaal één keer doen. Ze voelen onze hete adem weer in de nek. Dat is wat we wilden. Alleen staan zij er helaas nog wel het beste voor. Dat is vervelend."

'Als we bij Emmen verliezen is alles voor niet geweest'

Ajax verkleinde door de overwinning het gat met PSV tot twee punten. De Amsterdammers kunnen woensdag bij een zege op bezoek bij FC Emmen zelfs voor minimaal één dag de koppositie in handen nemen, omdat de Eindhovenaren donderdag pas in actie komen, thuis tegen PEC Zwolle.

Het zou voor het eerst in meer dan duizend dagen zijn dat Ajax bovenaan de ranglijst van de Eredivisie staat. De recordkampioen van Nederland bezette in mei 2016 voor het laatst de eerste plaats, voorafgaand aan de desastreuze kampioenswedstrijd bij De Graafschap (1-1).

"Toch voelt dit voor mij niet als het slechten van een barrière", zegt Blind. "Het gaat erom op welke plek je staat aan het einde van het seizoen. We moeten gewoon de drie punten pakken tegen Emmen. Als we daar verliezen, dan hebben we al het harde werk voor niets gedaan."

'Neres mag van mij zo nog wel even doorgaan'

Ajax toonde tegen PSV aan over voldoende mentale weerbaarheid te beschikken. De thuisclub kreeg vlak na rust met de rode kaart van Noussair Mazraoui en de gelijkmaker van Luuk de Jong binnen een minuut twee enorme tikken te verwerken, maar trok uiteindelijk alsnog knap aan het langste eind.

"We hebben karakter getoond door niet op te geven", stelt Blind. "We hebben daarnaast laten zien dat we in voetballend opzicht een heel goede ploeg hebben. Het percentage balbezit was ongeveer gelijk. En dat terwijl we 35 minuten lang met een man minder op het veld stonden. Dat is een compliment waard."

"We hebben een fitte groep en kunnen het tot aan het laatste fluitsignaal volhouden. Natuurlijk zijn de vele wedstrijden in korte tijd soms zwaar, maar het is ook fantastisch. Daar doen we het voor. Ik speel liever wedstrijden dan dat ik moet trainen."

David Neres maakte vlak voor tijd de 3-1 (Foto: Pro Shots)

'Ik hoorde dat Neres veel gedanst heeft'

Ajax had de zege voor een groot deel te danken aan David Neres. De aanvaller, die vorige week debuteerde in het Braziliaans elftal, versierde de strafschop waaruit Dusan Tadic een kwartier voor tijd de 2-1 maakte en was zelf diep in blessuretijd verantwoordelijk voor de 3-1.

"Ik hoorde dat hij in Brazilië wat mooie liedjes heeft gezongen en lekker veel heeft gedanst", lacht Schöne. "Hij zit er momenteel goed in. De vreugde na de 3-1 was mooi om te zien. Hij gooide zijn shirt het publiek in en kreeg hem zelfs terug. Dat gebeurt ook niet vaak. Hij mag van mij zo nog wel even doorgaan."

FC Emmen tegen Ajax begint woensdag om 20.45 uur in De Oude Meerdijk en staat onder leiding van arbiter Siemen Mulder. Bij PSV tegen PEC Zwolle wordt een dag later om 18.30 uur afgetrapt en Pol van Boekel is de scheidsrechter in het Philips Stadion.