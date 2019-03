Björn Kuipers is blij dat hij zondag tijdens de topper tussen Ajax en PSV een beroep kon doen op videoscheidsrechter Pol van Boekel. De arbiter uit Oldenzaal maakte tijdens twee cruciale momenten aanvankelijk een verkeerde inschatting.

"Dit bewijst toch maar weer dat de invoering van de VAR het voetbal eerlijker maakt", zei de 46-jarige Kuipers na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports. "Vooral bij cruciale momenten moet hij zich laten horen. Daar is hij voor."

Ajax won de kraker tegen PSV met 3-1 dankzij een eigen doelpunt van Daniel Schwaab, een benutte penalty van Dusan Tadic en een late treffer van David Neres. Luuk de Jong maakte na een klein uur spelen de 1-1 namens de Eindhovenaren.

Vlak voor de gelijkmaker werd Noussair Mazraoui uit het veld gestuurd na een trap richting het hoofd van Angeliño. De rechtsback werd aanvankelijk met een gele kaart bestraft door Kuipers, maar na het terugzien van de beelden kreeg hij toch rood.

"Ik dacht aan een onbesuisde actie", aldus de scheidsrechter. "Ik dacht dat hij het hoofd van Angeliño slechts schampte. Maar na het zien van de beelden was ik er na vijf seconden wel uit."

'Hij is een parachute voor mij'

Even later zag Kuipers een overtreding van Daniel Schwaab op David Neres over het hoofd. De Duitser bracht de Braziliaan in zijn eigen strafschopgebied met een tikje op diens standbeen uit evenwicht. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip, waarna de strafschop werd benut door Tadic.

"Dan is het alleen maar fijn dat ik van een videoscheidsrechter te horen krijg dat ik toch maar even naar de beelden moet kijken. Hij behoedt me voor een fout", concludeerde Kuipers.

"Hij is een parachute voor mij, een soort van vangnet. Wij als scheidsrechters moeten vaak in een seconde beslissen. Dan kan je weleens een foutje maken."

Door de zege van Ajax bestaat de voorsprong van PSV op de Amsterdammers nog maar uit twee punten. De formatie van trainer Erik ten Hag gaat woensdag in de volgende wedstrijd op bezoek bij FC Emmen. PSV ontvangt een dag later PEC Zwolle.

