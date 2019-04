Daniel Schwaab voelt zich schuldig over de 3-1-nederlaag van PSV zondag in de topper op bezoek bij Ajax. De verdediger van de Eindhovenaren maakte een eigen doelpunt en veroorzaakte bovendien een strafschop.

"Het eigen doelpunt was ongelukkig. Ik wist dat Tadic in mijn rug zat en probeerde te voorkomen dat hij aan de bal zou komen. Ik zag pas op het laatste moment dat Zoet kwam. Toen was het al te laat. Hij riep niet, dus ik kon ook niets horen", zei Schwaab over de 1-0.

"Bij die strafschop had ik nooit naar de grond mogen gaan. Dat mag zeker mij met al mijn ervaring niet gebeuren. Ik raakte hem. De scheidsrechter hoefde hem niet geven, maar kon hem wel geven", vertelde hij over de 2-1 van Dusan Tadic.

Schwaab werd zodoende de schlemiel bij PSV. Zeker omdat de bezoekers op het moment van de strafschop met een man meer op het veld stonden (Noussair Mazraoui kreeg rood) en de genadeklap kon worden uitgedeeld in de titelstrijd.

"Het is jammer dat ik die overtreding beging, want we zaten echt goed in de wedstrijd. Maar ik moet hier overheen stappen", aldus Schwaab.

"Ik heb lang geleden ook al een keer een eigen doelpunt gemaakt. Ik weet dus hoe het voelt. Het voelt niet goed. Maar ik weet ook dat als je er alles aan doet om een doelpunt te voorkomen, er soms iets mis kan gaan."

Daniel Schwaab werkt de bal achter zijn eigen doelman Jeroen Zoet. (Foto: Pro Shots)

'We hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken'

PSV heeft door de nederlaag met nog zeven speelrondes voor de boeg nog maar twee punten voorsprong op nummer twee Ajax. De titelverdediger heeft daarnaast een minder doelsaldo dan de enig overgebleven concurrent (+61 om +68).

"We hadden het onszelf een stuk makkelijk kunnen maken, maar we moeten door. We staan nog steeds twee punten voor. Als we de resterende zeven wedstrijden allemaal winnen, dan zijn we gewoon kampioen", zei Schwaab.

"Iedereen is nu natuurlijk teleurgesteld, omdat er meer inzat. Misschien hadden wij wel de meeste kansen. Dit is meer zonde dan als we kansloos waren geweest. Maar je kan het ook omdraaien en hier vertrouwen uit putten, want we hebben hier laten zien dat we goed kunnen voetballen."

PSV en Ajax vervolgen de titelrace al over een paar dagen tegen respectievelijk PEC Zwolle (donderdag, thuis) en FC Emmen (woensdag, uit) en komen aankomend weekend in actie tegen Vitesse (zondag, uit) en Willem II (zaterdag, uit).

De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft wel als voordeel dat het zich de komende maanden alleen op de competitie hoeft te richten, terwijl die van Erik ten Hag nog actief is in de Champions League (in de kwartfinales tegen Juventus) en in de bekerfinale staat (tegen Willem II).