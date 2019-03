Matthijs de Ligt is trots op de manier waarop Ajax zondag in de topper tegen PSV de overwinning uit het vuur heeft gesleept. De Amsterdammers speelden lange tijd met tien man, maar wonnen wel met 3-1.

"Na rust hebben we gevochten als leeuwen", concludeerde de aanvoerder na de enerverende topper bij FOX Sports. "We verdedigden goed en gooiden onszelf voor de bal. Daar heb ik van genoten. Het is misschien niet de Ajax-manier, maar ik ben wel heel blij met de drie punten."

Ajax stond bij rust met 1-0 voor, maar na een rode kaart voor Noussair Mazraoui en de gelijkmaker van Luuk de Jong leek de wedstrijd de Amsterdammers toch door de vingers te glippen.

Met een man minder trok de thuisploeg toch aan het langste eind, door een benutte penalty van Dusan Tadic en een goal in blessuretijd van David Neres. De achterstand op koploper PSV bedraagt nu nog maar twee punten.

"Na die rode kaart en de 1-1 schrokken we wel even, maar misschien gaf ons dat juist wel het laatste zetje", zei De Ligt, die ook vond het publiek een groot aandeel had in de overwinning. "Wij weten dat het publiek een hele grote steun voor ons kan zijn. Zij stuwden ons tot het gaatje."

Erik ten Hag schudt PSV-trainer Mark van Bommel de hand. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag blij met 'straatvoetballer' Neres

Ook trainer Erik ten Hag was te spreken over de veerkracht die zijn ploeg had getoond na de rode kaart voor Mazraoui, die na een klein uur moest inrukken nadat hij met een hoog been het gezicht van Angeliño had geraakt.

"De rode kaart was terecht", gaf Ten Hag toe. "En daarna viel ook nog meteen de 1-1. Maar we hebben onze rug gerecht. Ik ben vooral blij met de manier waarop we dat deden."

Een extra pluim gaf de trainer aan David Neres. De Braziliaan, die in blessuretijd de wedstrijd in het slot gooide, was een constante plaag voor de verdediging van PSV.

"Hij is een echte straatvoetballer en bijna ongrijpbaar voor de tegenstander. Dat soort spelers heb je nodig voorin, net als Tadic en Ziyech, die ook individueel wat kunnen. Maar ook als collectief hebben we een enorme veerkracht getoond."