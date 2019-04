Mark van Bommel baalt fors van de manier waarop koploper PSV zondag onderuit ging in de topper tegen Ajax (3-1). De coach zag zijn ploeg bij vlagen domineren in de Johan Cruijff ArenA en vindt dat de Eindhovenaren meer verdienden.

"Ik neem niemand iets kwalijk, want we hebben het gewoon hartstikke goed gedaan", zei Van Bommel na de tweede PSV-nederlaag dit Eredivisie-seizoen tegen FOX Sports. "In de eerste helft heeft Ajax geen echte kans gehad en na rust hadden wij de controle. Daarom is dit een onnodige nederlaag."

PSV ging met een 1-0-achterstand de rust in door een eigen doelpunt van Daniel Schwaab, maar kwam na rust terug in de wedstrijd. De bezoekers stonden in de tweede helft met een man meer op het veld door een directe rode kaart voor rechtsback Noussair Mazraoui en De Jong kopte direct daarna de 1-1 binnen.

Verrassend genoeg was het vervolgens Ajax dat nog twee keer scoorde in het restant van de wedstrijd. Dusan Tadic schoot in de 72e minuut een strafschop binnen en David Neres besliste het duel in blessuretijd in Amsterdams voordeel.

"Na de 1-1 gingen we op zoek naar de voorsprong, want ons idee was om te winnen en die mogelijkheden waren er ook", analyseerde Van Bommel. "We hadden na rust zelfs de controle over de wedstrijd, maar we verloren door twee momenten waarop we een treffer weggaven. Ik kan hier wel een mooi verhaal ophangen, maar we staan wel met lege handen."

Luuk de Jong vond PSV'ers te gretig

Aanvoerder Luuk de Jong voelde eveneens dat er veel meer in zat voor PSV. De spits, die in de ArenA voor zijn 22e treffer van het Eredivisie-seizoen tekende, vond wel dat zijn ploeg na de gelijkmaker misschien iets te overmoedig werd.

"Na de 1-1 ging iedereen erin geloven en toen zijn we net iets te veel naar voren gelopen", zei De Jong tegen FOX Sports. "We waren wat te gretig, want Ajax kan ook met tien man goed voetballen. Na de 2-1 probeerden we er alles aan te doen om op gelijke hoogte te komen, maar helaas."

Door de zege van Ajax bestaat de voorsprong van PSV op de Amsterdammers nog maar uit twee punten, maar volgens De Jong is er geen man overboord. "Natuurlijk zijn we hier doodziek van, maar we staan nog steeds bovenaan en hebben alles in eigen hand."

PSV kan de koppositie in de volgende speelronde wel tijdelijk kwijtraken, want Ajax komt in de midweekse speelronde eerder in actie. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt woensdag een uitwedstrijd tegen FC Emmen, terwijl PSV een dag later PEC Zwolle ontvangt.