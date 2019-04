Ajax heeft zondag de spanning in de strijd om de titel in de Eredivisie volledig teruggebracht. De Amsterdammers wonnen in een uiterst enerverende topper met tien man knap met 3-1 van koploper PSV en verkleinden het gat tot twee punten.

Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door een eigen doelpunt van Daniel Schwaab, waarna PSV in de tweede helft de stand in evenwicht bracht dankzij een treffer van Luuk de Jong. De thuisclub trok uiteindelijk toch aan het langste eind door een rake strafschop van Dusan Tadic en een goal van David Neres.

Ajax moest vlak na rust bij een 1-0-stand met tien man verder na een rode kaart voor Noussair Mazraoui. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf in eerste instantie geel voor zijn trap richting het hoofd van Angeliño, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd die kleur kaart toch omgezet in rood.

Kuipers had bovendien de hulp nodig van de VAR bij het penaltymoment. Hij zag aanvankelijk niets in een overtreding van Schwaab op Neres, maar moest ook die beslissing niet veel later terugdraaien.

Zowel PSV als Ajax heeft in de resterende zeven speelrondes nog een aantal lastige uitwedstrijden voor de boeg. Zo gaat de ploeg van Mark van Bommel nog op bezoek bij onder meer Vitesse en AZ en die van Erik ten Hag bij Willem II en FC Groningen.

Ajax begint agressief aan wedstrijd

Ajax begon met de weer fitte Hakim Ziyech in de basis en Tadic in de spits zoals verwacht agressief aan de wedstrijd tegen PSV. De thuisclub probeerde een vroeg openingsdoelpunt te forceren en slaagde daar bijna in, maar een kopbal van Donny van de Beek werd ruim voor de lijn weggewerkt door Denzel Dumfries.

PSV speelde met drie controleurs (Jorrit Hendrix, Michal Sadílek en Pablo Rosario) en loerde vooral op de counter. De bezoekers kregen op die manier ook twee kansjes, maar die waren niet besteed aan Luuk de Jong (breed leggen in plaats van schieten) en Hirving Lozano (afgestopt door Daley Blind).

Na een klein kwartier nam PSV wel langzamerhand het initiatief over en de 0-1 hing in de lucht. De ploeg maakte echter te veel slechte keuzes in de beslissende fase om daar ook echt aanspraak op te mogen maken, waardoor Ajax het zich kon veroorloven om af en toe de nodige ruimte weg te geven bij het druk zetten.

Het was zelfs Ajax dat in de 21e minuut op voorsprong kwam. Een voorzet van Ziyech leek een simpele prooi voor doelman Jeroen Zoet, maar Schwaab tikte de bal op het laatste moment voor zijn handen weg, waardoor de bal tergend langzaam over de lijn verdween.

Doelpuntenmakers David Neres en Dusan Tadic vieren de voorsprong met Daley Blind. (Foto: Pro Shots)

Na 1-0 kantelt weer het spelbeeld

Met de 1-0 kantelde ook weer het spelbeeld. Ajax was weer de bovenliggende partij, maar deed in het restant van de eerste helft bijzonder weinig met het vele balbezit. Alleen Ziyech schoot tot twee keer toe van grote afstand, maar beide inzetten leverden geen problemen op voor Zoet.

In de openingsfase van de tweede helft veranderde er aanvankelijk weinig, totdat Mazraoui uit het veld werd gestuurd voor de charge op Angeliño en PSV vervolgens direct toesloeg met de gelijkmaker van De Jong, die bij een voorzet van Angeliño eerder bij de bal was dan de blunderende André Onana.

PSV verzuimde daarna om de wedstrijd in het slot te gooien. Dat was met name Steven Bergwijn aan te rekenen. De aanvaller weigerde de bal breed te leggen op Lozano en ging voor eigen succes, maar zijn schot met links verdween ruim naast het doel van Onana.

Ajax kon er niets tegenover stellen, maar werd een kwartier voor tijd zomaar weer in het zadel geholpen door Schwaab. De verdediger beging ter hoogte van de achterlijn een domme overtreding op Neres, waardoor Kuipers na het bestuderen van de videobeelden niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. Tadic faalde niet.

PSV moest daardoor in de slotfase weer aanzetten en met Donyell Malen in het elftal voor Sadílek werd het nog ongekend spannend in het laatste kwartier. Ajax hield met liefst zes verdedigers stand en liep zelfs in de blessuretijd nog uit naar 3-1 via Neres (fraaie aanval), waardoor het nog alle kanten op kan gaan in de race om het kampioenschap.