Steven Berghuis ontbrak zondag om disciplinaire redenen in de basisopstelling van Feyenoord tegen FC Utrecht (3-2). De aanvaller werd gestraft door trainer Giovanni van Bronckhorst, omdat hij zich eerder deze week had misdragen op de training.

"Voor mij was het incident niet dusdanig erg dat ik het verdiende om op de bank te beginnen, maar dat was een beslissing van de trainer. Ik ben dus gestraft en niet gepasseerd", zei Berghuis na de wedstrijd in Stadion Galgenwaard tegen FOX Sports.

Het was pas de eerste keer dit seizoen dat de 27-jarige vleugelspeler niet meedeed in een competitieduel van Feyenoord. Hij werd tegen Utrecht vervangen door Jens Toornstra en maakte in de 63e minuut alsnog zijn opwachting bij de bezoekers.

Berghuis wilde niet kwijt wat er deze week precies is gebeurd op de training. "Ik vond het niet heel erg, maar de trainer wel en dat moet je dan accepteren. Wat mij betreft is het nu wel uit de wereld, we moeten gewoon door. Deze club staat al zwaar onder druk, dan helpen zulke dingen zeker niet."

Met Berghuis in het veld vocht Feyenoord zich nog knap terug van een 2-0-achterstand, maar door een doelpunt van Timo Letschert in de slotseconden van de wedstrijd trok Utrecht alsnog aan het langste eind voor eigen publiek.

Door de achtste nederlaag van dit seizoen blijft Feyenoord - dat zaterdag op de ranglijst werd gepasseerd door AZ - op de vierde plek steken.