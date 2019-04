Liverpool heeft zondag de koppositie in de Premier League heroverd. De ploeg van coach Jürgen Klopp won op Anfield met 2-1 door een eigen doelpunt van Toby Alderweireld in de slotfase. Eerder op de dag won Chelsea op de valreep bij Cardiff City: 1-2.

Roberto Firmino opende na iets meer dan een kwartier spelen de score voor Liverpool tegen Tottenham. De Braziliaan kopte raak uit een afgemeten voorzet vanaf links van Andrew Robertson.

Waar Liverpool in de eerste helft het spel maakte, trokken de 'Spurs' het initiatief na rust naar zich toe. Dat resulteerde twintig minuten voor tijd in de gelijkmaker van Lucas, die op aangeven van Christian Eriksen een snelle aanval van de bezoekers afrondde.

De topper leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de negentigste minuut pakte Liverpool toch de drie punten dankzij een eigen doelpunt van Alderweireld. De oud-Ajacied werkte de bal ongelukkig in eigen doel, nadat Hugo Lloris een kopbal van Mohamed Salah keerde.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Van Dijk raakte in de slotfase wel geblesseerd aan zijn enkel, maar hij maakte de negentig minuten desondanks vol. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de Oranje-international is.

Toby Alderweireld werkt de bal in de slotfase ongelukkig in eigen doel. (Foto: Pro Shots)

Liverpool neemt koppositie weer over van City

Door de overwinning neemt Liverpool de koppositie weer over van Manchester City, dat zaterdag met 0-2 won bij Fulham. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten, maar City heeft wel een duel minder gespeeld.

De regerend landskampioen speelt woensdag voor eigen publiek de inhaalwedstrijd tegen Cardiff City. Daarna zijn er nog zes speelrondes te gaan in de Premier League.

Tottenham leed zijn vierde nederlaag in vijf competitieduels. Door de slechte serie heeft de formatie van coach Mauricio Pochettino heeft evenveel punten als nummer vier Manchester United en één punt meer dan nummer vijf Arsenal, die maandag nog Newcastle United ontvangt.

Cesar Azpilicueta kopt de gelijkmaker voor Chelsea tegen Cardiff City binnen. (Foto: Pro Shots)

Cardiff geeft voorsprong uit handen tegen Chelsea

Victor Camarasa bracht Cardiff kort na rust op voorsprong tegen Chelsea. De Spanjaard schoot een voorzet van Harry Arter binnen.

Chelsea leek op de tweede nederlaag op rij af te stevenen, maar in de slotfase bogen de bezoekers de achterstand om in een voorsprong. Eerst kopte Cesar Azpilicueta raak uit een hoekschop en in blessuretijd bezorgde Ruben Loftus-Cheek zijn ploeg eveneens met het hoofd de winst.

Eerder deze maand liet de ploeg van coach Maurizio Sarri wel punten liggen bij Everton (2-0-verlies) en tegen Wolverhampton Wanderers (1-1).

Chelsea bezet de zesde plaats in de Premier League en heeft evenveel punten als Arsenal. Cardiff City staat achttiende en heeft vijf punten achterstand op nummer zeventien Burnley, die bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld. De onderste drie ploegen degraderen aan het eind van het seizoen uit de Premier League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League