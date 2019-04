Real Madrid is zondag voor eigen publiek aan een blamage ontsnapt in La Liga. De 'Koninklijke' was dankzij een late treffer met 3-2 te sterk voor hekkensluiter SD Huesca. In België droeg Ruud Vormer met een treffer bij aan de 3-0-zege van Club Brugge op KAA Gent.

Real kwam al na drie minuten verrassend op achterstand tegen Huesca door een treffer van Cucho, die de bal op aangeven van Ezequiel Avila binnen tikte. Halverwege de tweede helft tekende Isco voor de gelijkmaker door het laatste zetje te geven bij een voorzet van Brahim Diaz.

Dani Ceballos bracht de Madrilenen na ruim een uur op voorsprong, nadat Karim Benzema de bal met het hoofd teruglegde. Een kwartier voor tijd herstelde Xabier Etxeita het evenwicht weer met een rake kopbal.

Het duel in Estádio Santiago Bernabéu leek op een gelijkspel af te stevenen, maar een minuut voor tijd bezorgde Karim Benzema de thuisploeg toch nog de winst. De Fransman krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig in de kruising.

Door de overwinning blijft Real derde op twee punten van nummer twee Atlético Madrid, die zaterdag met 0-4 won bij Deportivo Alavés. Huesca blijft door de nederlaag hekkensluiter.

Eerder op de dag ging Quincy Promes met Sevilla op eigen veld onderuit tegen Valencia: 0-1. De Oranje-international deed tot halverwege de tweede helft mee en zag Dani Parejo het enige doelpunt van de wedstrijd maken.

Isco brengt Real Madrid op 1-1 tegen Huesca. (Foto: Pro Shots)

Vormer opent score voor Club Brugge

Bij Club Brugge-Gent tekende Vormer na een klein kwartier voor de openingstreffer. Clinton Mata vergrootte de marge tien minuten daarna naar twee en Hans Vanaken maakte er na rust ook nog 3-0 van in het Jan Breydelstadion.

Gent speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man door een directe rode kaart voor Vadis Odjidja Ofoe na een grove charge. Aanvoerder Vormer verliet in de 81e minuut het veld voor Sofyan Amrabat, terwijl oud-Ajacied Stefano Denswil de hele wedstrijd meedeed bij Brugge.

Door de overtuigende overwinning komt Brugge op 31 punten in de kampioenspoule van de play-offs. Dat zijn er vier minder dan KRC Genk, dat aan kop gaat na de eerste speelronde.

De spelers van Club Brugge vieren de zege. (Foto: Pro Shots)

Stevens wint met Schalke 04 bij Hannover 96

In de Bundesliga won Huub Stevens zijn eerste wedstrijd met Schalke 04 sinds zijn terugkeer als coach. De Nederlander zag zijn ploeg met 0-1 winnen bij Hannover 96. Suat Serdar tekende in de 39e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd.

Voor Stevens, die twee weken geleden werd aangesteld als interim-trainer van Schalke, was het zijn eerste overwinning in zijn derde periode bij de Duitsers en zijn honderdste competitiezege als trainer van de 'Königsblauen'.

Jeffrey Bruma deed de hele wedstrijd mee bij Schalke, dat de eerste competitiezege boekte sinds 20 januari. De formatie uit Gelsenkirchen won toen met 2-1 van VfL Wolfsburg.

Door de zege stijgt Schalke naar de veertiende plek in de Bundesliga. De ploeg van Stevens heeft 26 punten en staat zes punten boven nummer zestien VfB Stuttgart, dat met 3-0 verloor van het Eintracht Frankfurt van Jetro Willems.

Huub Stevens viert de zege van Schalke 04. (Foto: Pro Shots)

Kluivert verliest met AS Roma bij Napoli

In de Serie A leed het AS Roma van Justin Kluivert en Rick Karsdorp een pijnlijke nederlaag bij Napoli: 1-4. Oud-Ajacied Arek Milik opende al na twee minuten de score namens Napoli met een hard en hoog schot in de korte hoek. Diego Perotti deed diep in de blessuretijd van de eerste helft wat terug door een penalty te benutten.

Die opleving was van korte duur, want Napoli liep aan het begin van de tweede helft eenvoudig weg bij Roma. Oud-PSV'er Dries Mertens tekende vijf minuten na rust voor de 1-2 en vier minuten daarna was de marge al twee door een treffer van Simone Verdi.

Daar bleef het lange tijd bij, maar dankzij een doelpunt van oud-Ajacied Amin Younes in de 84e minuut vergrootte Napoli de marge nog naar drie. Kluivert stond op het moment van de 1-4 net twee minuten in het veld bij Roma, terwijl Karsdorp op de bank bleef.

Door de eenvoudige overwinning staat Napoli wat steviger op de tweede plek in de Serie A. Koploper Juventus won zaterdagavond met 1-0 van Empoli en heeft vijftien punten meer dan de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. Nummer drie Internazionale speelt zondagavond nog tegen Lazio.

AS Roma verloor met 1-4 van Napoli. (Foto: Pro Shots)

