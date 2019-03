AS Roma heeft zondag in de Serie A een pijnlijke nederlaag geleden tegen Napoli. De ploeg van Justin Kluivert, die vlak voor tijd inviel, verloor met 1-4 in Stadio Olimpico.

Oud-Ajacied Arek Milik opende al na twee minuten de score namens Napoli met een hard en hoog schot in de korte hoek. Diego Perotti deed diep in de blessuretijd van de eerste helft wat terug door een penalty te benutten.

Die opleving was van korte duur, want Napoli liep aan het begin van de tweede helft eenvoudig weg bij Roma. Oud-PSV'er Dries Mertens tekende vijf minuten na rust voor de 1-2 en vier minuten daarna was de marge al twee door een treffer van Simone Verdi.

Daar bleef het lange tijd bij, maar dankzij een doelpunt van oud-Ajacied Amin Younes in de 84e minuut vergrootte Napoli de marge nog naar drie. Kluivert stond op het moment van de 1-4 net twee minuten in het veld bij Roma, terwijl Rick Karsdorp op de bank bleef.

Door de eenvoudige overwinning staat Napoli wat steviger op de tweede plek in de Serie A. Koploper Juventus won zaterdagavond met 1-0 van Empoli en heeft vijftien punten meer dan de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. Nummer drie Internazionale speelt zondagavond nog tegen Lazio.

