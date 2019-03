Feyenoord heeft zondag voor de vijfde keer dit kalenderjaar een nederlaag geleden in de Eredivisie. De Rotterdammers kwamen in Stadion Galgenwaard tegen FC Utrecht terug van een 2-0-achterstand, maar gingen door een treffer van Timo Letschert in de slotseconden alsnog onderuit: 3-2.

FC Utrecht opende na 33 minuten de score via Urby Emanuelson en vergrootte de marge in de tweede helft zelfs naar twee via Sander van de Streek. Feyenoord toonde veerkracht en kwam door goals van Sam Larsson en Robin van Persie weer op gelijke hoogte, maar het slotakkoord was diep in blessuretijd toch voor FC Utrecht.

Voor Feyenoord is het al de zevende wedstrijd dit kalenderjaar en het derde duel op rij zonder zege. Eerder deze maand wist de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst niet te winnen van Vitesse (1-1) en Willem II (2-3). De laatste uitzege van Feyenoord dateert van december vorig jaar, toen FC Emmen met 1-4 werd verslagen.

AZ boekte zaterdagavond een zwaarbevochten zege op FC Groningen (1-0) en passeerde Feyenoord zo op de ranglijst. De Rotterdammers hebben nu drie punten minder dan de nummer drie uit Alkmaar. FC Utrecht heeft 43 punten en bezet de vijfde plek.

Voor en tijdens FC Utrecht-Feyenoord werd uitgebreid stilgestaan bij de aanslag in Utrecht van 18 maart, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Voor de wedstrijd was er een minuut stilte en een muzikaal eerbetoon. Het duel werd in de achttiende minuut onderbroken voor een ovationeel applaus, waarmee de hulpverleners werden bedankt.

Letschert tekent voor de winnende treffer tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord dominant in openingsfase

In de openingsfase was het Feyenoord dat domineerde. Na zes minuten kreeg Larsson al een goede kans, maar zijn schot werd uit de hoek getikt door doelman David Jensen, die zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie keepte. Vlak daarna kreeg ook Van Persie de bal in kansrijke positie, maar de aanvoerder gleed uit.

FC Utrecht stelde daar bar weinig tegenover in een slordige eerste helft en kwam na een half uur uit het niets op voorsprong. Urby Emanuelson mocht aan de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap en schoot via de binnenkant van de paal binnen achter de aan de grond genagelde Kenneth Vermeer.

Die treffer gaf Utrecht vertrouwen voor de tweede helft, want na rust was het de thuisploeg die zich in offensief opzicht het meest liet zien. Gyrano Kerk stuitte op Vermeer en even later moest de doelman ook ingrijpen na een lastig schot van rechtsback Sean Klaiber.

FC Utrecht viert een treffer tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Fouten Vermeer en Jensen in tweede helft

Het was uitgerekend Vermeer die een kwartier na rust de 2-0 van Utrecht inleidde nadat hij de bal zo in de voeten van Jean-Cristophe Bahebeck schoot. De Franse spits wist de bal bij Sander van de Streek te krijgen en hij rondde af met een schot hoog in het doel.

Het antwoord van Feyenoord liet niet lang op zich wachten. Vilhena tikte de bal in het strafschopgebied terug op Larsson en die werkte de bal in de kruising. Een kwartier voor tijd was ook de gelijkmaker een feit en daar mocht Feyenoord doelman Jensen dankbaar voor zijn.

De keeper verwerkte een schot van Vilhena niet goed, waardoor Van Persie van dichtbij binnen kon koppen. Aan die aanval ging een overtreding van Vilhena op Emanuelson vooraf, maar de VAR besloot tot woede van de FC Utrecht-spelers niet in te grijpen.

Het was Feyenoord dat in de slotfase wat meer aandrong, maar serieuze kansen leverde dat niet op voor de bezoekers. Waar Vilhena in blessuretijd de bal in kansrijke positie over volleerde, sloeg Utrecht in de 95e minuut wel toe. Riechedly Bazoer zag zijn schot op de paal belanden, maar Letschert was alert in de rebound en kopte Utrecht naar de zege.

